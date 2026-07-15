OneDrive : il perd 25 ans de données suite à un piratage, Microsoft lui conseille simplement de tout racheter

Le streamer Joshua Khane a raconté hier sa mésaventure sur X (anciennement Twitter) avec le service après-vente de Microsoft. Après s'être fait hacker, il a perdu l'accès à tous ses jeux, photos et fichiers stockés sur son compte OneDrive. Malheureusement, la firme de Redmond a refusé de l'aider.

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Source : 123rf

On ne le dira jamais assez : ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier — ou, dans le cas présent, toutes vos données sur un seul dispositif de stockage, physique ou dans le cloud. Le streamer Johsua Khane a malheureusement appris cette leçon à la dure, comme il le raconte dans un thread publié hier sur X (anciennement Twitter). C'est une véritable hécatombe pour ce dernier : 25 ans de jeux, photos et fichiers en tout genre ont disparu de la surface de la Terre.

Tout a commencé lorsque le streamer se pirater son compte. Le hackeur parvient alors à modifier tous ses paramètres de sécurité — ce qui va se révéler fatal pour la victime. Joshua contacte alors immédiatement Microsoft, qui lui répond dans la foulée. Bonne nouvelle, la firme reconnaît que ce dernier est le véritable propriétaire du compte. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il est tiré d'affaire.

Sur le même sujet — OneDrive est victime d’un bug de spam massif que Microsoft n’arrive pas à corriger depuis des mois

Pourquoi Microsoft refuse d'aider un utilisateur qui a perdu toutes ses données OneDrive

En effet, c'est précisément parce que les paramètres de sécurité de Joshua ont été modifiés que Microsoft refuse de lui redonner accès à ses données. Selon sa propre politique stricte et comme elle le précise dans ses conditions générales d'utilisation, la firme de Redmond a donc suspendu définitivement le compte. Le streamer ne pourra a priori plus récupérer ses données qui, selon lui, contiennent notamment des photos de son enfant.

L'éditeur aurait pu s'arrêter là, mais il a également ajouté une formulation assez désastreuse dans sa réponse à Joshua Khane. Alors que celui-ci évoquait notamment son compte Minecraft dans son message, Microsoft lui répond que « le jeu ne peut pas être récupéré » et qu'un « nouvel achat depuis un nouveau compte sera nécessaire ». Heureusement, Microsoft comprend à quel point cela peut être « décevant ». Le streamer n'a plus qu'à espérer que son post fasse assez de bruit pour forcer Microsoft à récupérer son compte.


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