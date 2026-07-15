Android Auto : Google teste un affichage plus épuré et complet pour la carte multimédia de votre tableau de bord

Google l’a annoncé récemment lors de sa conférence Google I/O : l’expérience de navigation d’Android Auto va être transformée, notamment grâce à une refonte visuelle. L’un des éléments redessinés, mais qui n’avait pas été mentionné, est la carte multimédia. En voici un aperçu.

Gemini et Android 17 n’ont pas été les seuls produits de Google à être mis à l’honneur lors de la conférence Google I/O du 19 mai 2026. La firme de Mountain View avait également réservé un volet à Android Auto. Ce qui ressort des annonces, c’est que l’expérience de navigation sur la plateforme s’apprête à prendre un tournant et ce notamment grâce à une refonte visuelle.

Parmi les éléments inédits évoqués figurent des sections de mises en avant, de nouvelles barres de progression, des composants inédits, tels que des boutons ou un mini-lecteur… Mais, comme toujours, Google n’a pas révélé tout son jeu d’emblée. Nos confrères d’Android Authority ont réussi à activer le nouveau design de la carte multimédia du tableau de bord.

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Android Auto va s’offrir une carte multimédia redessinée pour le tableau de bord

La carte multimédia pour le tableau de bord d’Android Auto profite déjà du nouveau design de certains éléments revisités plus tôt cette année, comme la nouvelle barre de progression ondulée et des boutons mis à jour. Mais il s’avère qu’elle pourrait, elle-même, connaître un rafraîchissement lorsqu’elle est affichée aux côtés de la navigation.

Actuellement, cette carte multimédia se présente comme suit : la pochette d’album utilisée comme arrière-plan en plein écran, les détails (titre et nom de l’artiste) et les commandes y étant superposés. La nouvelle disposition offre un résultat plus épuré : la pochette reprend un emplacement central plus traditionnel, ses couleurs étant utilisées pour créer un arrière-plan flouté, et les détails et commandes se retrouvent en dessous.

Selon l’application de streaming musical utilisée et l’écran de votre système d’infodivertissement, des commandes supplémentaires, comme les J’aime, la lecture aléatoire et la répétition, peuvent être ajoutées sous les contrôles de lecture.

Pour le moment, on ignore quand ni si Google déploiera finalement cette refonte. La firme de Mountain View pourrait également revoir sa copie et changer drastiquement les éléments repérés par nos confrères. Mais étant donné la feuille de route annoncée par le géant de la tech, il y a de fortes chances que vous voyiez, tôt ou tard, apparaître cette refonte de la carte multimédia d’Android Auto.