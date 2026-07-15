Cette nouvelle application Android vous fait revivre l’époque bénie des jeux Flash sur Internet

Après la mise à mort du support Flash par Adobe, on a longtemps craint que les milliers de jeux de notre enfance avaient disparu à jamais. Mais c'était sans compter sur le travail de passionnés pour ressusciter ce pan de l'histoire du jeu vidéo, notamment une certaine application Android qui vient de sortir.

À l'époque où certains d'entre nous étaient encore trop jeunes et n'avaient pas les moyens d'acheter une console, les jeux flashs étaient un cadeau tombé du ciel. Des jeux pour la plupart entièrement gratuits, certains pouvant durer des heures et en plus de bonne qualité, qui ont lancé la carrière de grands noms de l'industrie aujourd'hui, comme Edmund McMillen (The Binding of Isaac, Super Meat Boy) ? C'est un deal que l'on aurait bien du mal à retrouver dans le paysage vidéoludique actuel.

Aussi, ce fut une petite hécatombe lorsque Adobe a annoncé la fin du support de Flash, et donc la mort de ces milliers de jeux qui ont bercé notre jeunesse. Heureusement, plusieurs initiatives ont permis de sauver les miettes, notamment Flashpoint Archive qui est parvenu à archiver des dizaines de milliers de jeux. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui des émulateurs permettent de rejouer à ces derniers, dont l'un d'eux vient de sortir sur Android.

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Vous pouvez rejouer aux jeux flash sur votre smartphone Android

Swiff, c'est donc le nom de ce projet qui vient d'apparaître sur GitHub. Fruit du travail du développeur NaviVani, il s'agit d'une gigantesque bibliothèque de jeux Flash sous la forme d'une application Android. Selon la page officielle, ce sont plus de 100 000 jeux que vous pouvez télécharger dès maintenant, le tout bien évidemment gratuitement. L'émulateur propose également toutes les fonctionnalités habituelles du genre.

Contrôles à l'écran pour le pad et le clavier, remappage des touches, support des raccourcis Android, choix du dossier de sauvegardes : tout y est. On retrouve également quelques astuces bien pratique, dont un proxy qui permet à certains jeux de croire qu'ils sont lancés depuis le site officiel, condition nécessaire à leur bon fonctionnement. Bref, Swiff marche sur les pas d'autres émulateurs avant lui comme Retro Flash Game Player ou FlashArch, et c'est une excellente nouvelle.