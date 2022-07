Spotify lance les podcasts vidéo en France et dans cinq autres pays

Après avoir lancé les podcasts vidéo aux Etats-Unis en automne 2021, Spotify vient d'annoncer l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité en France et dans cinq autres pays. Via les podcasts vidéo, l'application veut renforcer l'expérience utilisateur pour les créateurs de contenus et les fans.

D'année en année, Spotify essaie tant bien que mal de diversifier ses activités. On sait par exemple que l'application de streaming musical compte devenir le numéro un mondial des livres audio. Pour concrétiser ses ambitions, Spotify avait d'ailleurs racheté en 2021 Findaway, l'une des principales plateformes de livres audio.

Par ailleurs, Spotify a également investi massivement dans les podcasts. En janvier 2020, l'application a annoncé l'arrivée de publicités ciblées dans les podcasts, une manière pour elle d'améliorer la monétisation des contenus et les performances des campagnes publicitaires dans ce format particulièrement populaire.

Or, en autonome 2021, Spotify a commencé à activer les podcasts vidéo auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs, avant de lancer la fonctionnalité aux Etats-Unis et au Canada notamment. “Les interactions visuelles permettent aux fans de connaître encore mieux leurs animateurs de podcasts préférés, et aux créateurs d'entrer en contact avec leur public d'une manière beaucoup plus profonde”, résumait Spotify.

Spotify lance les podcasts vidéo en France

Et en ce mardi 12 juillet 2022, l'application vient de confirmer le lancement des podcasts vidéo en France et dans cinq autres pays, à savoir l'Allemagne, l'Italie, le Brésil, l'Espagne et le Mexique. “Les podcasts vidéo sont un média historiquement sous-utilisé, mais qui a le potentiel de se développer en débloquant une nouvelle façon d'aider le public à s'engager avec leurs podcasts préférés”, assure la plateforme.

En parallèle du lancement des podcasts vidéo, Spotify intègre plusieurs fonctionnalités inédites pour aider les créateurs de contenus à produire ce format d'un nouveau genre :

Intégration avec Riverside : Spotify confirme son partenariat avec Riverside, la plateforme de référence pour l'enregistrement à distance. L'intégration permet aux créateurs d'enregistrer et de publier du contenu vidéo gratuitement avec Riverside avec un chemin de distribution rapide ver Spotify via la plateforme web Anchor

: Spotify confirme son partenariat avec Riverside, la plateforme de référence pour l'enregistrement à distance. L'intégration permet aux créateurs d'enregistrer et de publier du contenu vidéo gratuitement avec Riverside avec un chemin de distribution rapide ver Spotify via la plateforme web Anchor Vidéo intégrable : désormais, lorsque vous intégrez un podcast vidéo à partir de Spotify, la vidéo sera lue directement dans le lecteur intégré

: désormais, lorsque vous intégrez un podcast vidéo à partir de Spotify, la vidéo sera lue directement dans le lecteur intégré Video Bulk-Replace : cette fonctionnalité permet aux créateurs de remplacer facilement leurs épisodes audio existants par des versions vidéo à partir d'une interface spécialement dédiée

: cette fonctionnalité permet aux créateurs de remplacer facilement leurs épisodes audio existants par des versions vidéo à partir d'une interface spécialement dédiée Analyse des statistiques : des analyses spécifiques des vidéos donneront aux créateurs une vision approfondie des performances de leurs podcasts vidéo sur Spotify, leur permettant de mieux comprendre leur public et de publier du contenu adapté en conséquence

: des analyses spécifiques des vidéos donneront aux créateurs une vision approfondie des performances de leurs podcasts vidéo sur Spotify, leur permettant de mieux comprendre leur public et de publier du contenu adapté en conséquence Fonctions interactives : Spotify permet également de lancer des sondages ou des sessions de questions-réponses dans les podcasts vidéo, toujours dans l'idée de renforcer les interactions entre les auditeurs et les créateurs

Pour rappel, Spotify a dépassé en février 2022 la barre des 400 millions d'utilisateurs à travers le monde.