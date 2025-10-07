Amazon Prime Video ruine des posters de James Bond en retirant les pistolets des mains de l’espion, mais pourquoi ?

Amazon s'est retrouvé au centre d'une petite controverse dans les cercles cinéphiles après une décision pour le moins étrange. Sur Prime Video, toutes les images de promotion de la saga James Bond semblent avoir été retouchées pour retirer le pistolet des mains de l'espion… avant de discrètement remplacer toutes les images pour éviter une véritable polémique.

Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait James Bond sans son mythique pistolet ? Nul besoin d'imaginer, Prime Video l'a fait pour vous. Il y a quelques jours, plusieurs posts sur les réseaux sociaux se sont en effet étonnés de voir le célèbre espion apparaître désarmé sur tous les posters de la plateforme de streaming. Plus étrange encore, ces fameux posters sont visiblement des versions retouchées des posters classiques – et donc facilement reconnaissables par les fans.

Tout laisse donc penser que quelqu'un chez Amazon a passé ces images sur Photoshop – voire une IA générative – pour retirer toutes les armes des mains de James Bond. Dans certains cas, l'image a simplement été raccourcie pour ne pas montrer ce que celui-ci tient dans ses mains. Mais pour d'autres, comme l'affiche de Dr. No et Dangereusement vôtre (A View to Kill), Sean Connery et Roger Moore apparaissent dans une position pour le moins étrange.

Amazon a retiré le pistolet des mains de James Bond

“On dirait que James Bond et Pierce Brosnan vous prennent pour un branleur”, s'amuse l'acteur Rufus Jones sur son compte X (anciennement Twitter). Il n'est pas le seul à se moquer de ces retouches grossières, si bien que les images ont fini par faire le tour des réseaux sociaux. Mais là où certains s'amusent, d'autres craignent que l'avenir de James Bond est compromis depuis le rachat de la licence par Amazon.

Ces images ont en effet fait souffler un vent d'inquiétude sur les fans, qui craignent un traitement beaucoup plus lisse et grand public de l'espion anglais – soit en opposition totale avec l'ère Daniel Craig. Face à la gronde grandissante, Amazon a fini par retirer ses images de sa plateforme pour les remplacer par des captures d'écran des différents films. Toutefois, aucune d'entre elles ne contient une arme. Pour rappel, le réalisateur Denis Villeneuve sera aux commandes du prochain film James Bond.