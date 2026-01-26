Un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire ? Sam Raimi prend la parole

Un nouveau film Spider-Man avec Sam Raimi à la réalisation et Tobey Maguire dans le rôle principal est-il encore possible ? Le principal intéressé s'exprime à ce sujet.

Spider-Man est l'un des super-héros les plus populaires de l'univers Marvel. Films, animation, jeu vidéo, déclinaisons de comics… les projets d'adaptation sont légion et l'homme araignée ne reste jamais absent très longtemps de l'actualité. Mais pour toute une génération, ce sont les longs-métrages réalisés par Sam Raimi au début des années 2000 qui constituent le pic du personnage, alors interprété par l'acteur Tobey Maguire.

Ce duo peut-il revenir pour une nouvelle aventure après une première trilogie qui a marqué son époque ? Pendant longtemps, l'espoir était mince. Nous avons eu deux films Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, puis Tom Holland a repris le flambeau lorsque Marvel et Disney ont récupéré les droits cinématographiques du personnage, qui a d'ailleurs intégré le MCU et fait des apparitions dans d'autres films : Captain America Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame.

Spider-Man Brand New Day sorts en salles dans quelques mois

Mais en 2021, surprise : le film No Way Home, troisième film Spider-Man avec Tom Holland, fait revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield pour une réunion épique des trois Spider-Man majeurs de ce siècle. Beaucoup y ont vu une porte ouverte à un très demandé Spider-Man 4, avec Sam Raimi aux manettes et Tobey Maguire pour incarner de nouveau Peter Parker.

Rêve ou réalité ? Interrogé à ce sujet par Screen Rant en marge de la promotion de son nouveau film, le thriller horrifique Send Help, Sam Raimi a déclaré : “Ce personnage génial de Stan Lee, pour lequel une équipe de scénaristes new-yorkais chez Marvel a imaginé des histoires. Il l'a créé, mais tant de personnes, tant d'artistes, y ont contribué. Pendant un court laps de temps, on m'a passé le flambeau après 40 ans de comics Spider-Man. Puis, après mes trois films, j'ai passé le flambeau à quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il est essentiel que cette personne poursuive son histoire pour le public qui la suit”.

À moins que Sam Raimi ne nous baratine, aucun Spider-Man 4 ne devrait donc voir le jour. En 2026, nous aurons par contre Spider-Man Brand New Day, la suite de l'histoire de l'homme-araignée de Tom Holland.