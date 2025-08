Spider-Man Brand New Day : voici un premier aperçu du nouveau costume de l’homme-araignée

Dans Spider-Man Brand New Day, Tom Holland va revêtir un tout nouveau costume, qui rappelle celui porté par Tobey Maguire dans la trilogie de Sam Raimi.

Spider-Man Brand New Day est le quatrième opus de la saga de l'homme-araignée avec Marvel/Disney de retour aux commandes et Tom Holland dans le rôle du super-héros. Le film devrait arriver en salles en juillet 2026. Le tournage a débuté récemment et se conclura à la fin de l'été.

Il faut donc attendre encore presqu'un an avant de pouvoir visionner cette suite. Il est trop tôt pour commencer le début de la campagne de communication autour du film, vous dîtes-vous ? Et bien, Disney n'est pas d'accord et a diffusé un premier teaser pour le long-métrage. On est loin d'une véritable bande-annonce, cette vidéo de quelques secondes se contentant de nous donner un premier aperçu du costume de Spider-Man.

Spider-Man a droit à un nouveau costume dans Brand New Day

On ne le voit pas en entier, mais on retient quelques éléments. On constate notamment que les toiles d'araignée noires sur le costume sont en relief, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici avec le Spider-Man de Tom Holland. Ce n'est qu'une théorie personnelle, mais cela pourrait signifier que dans ce film, Peter Parker accorde une plus grande importance à ses pouvoirs d'araignée que dans les épisodes précédents, dans lesquels la technologie de Tony Stark occupe une place assez importante.

On remarque aussi que le logo d'araignée a été redessiné. Lui aussi est en relief et semble plus imposant qu'auparavant. Ce nouveau costume nous rappelle celui du Spider-Man de Tobey Maguire dans la trilogie de Sam Raimi. Est-ce un signe que ce film sera plus mature, plus noir, peut-être moins comique que les autres productions de l'ère Tom Holland ?

La vidéo est accompagnée du message “Something brand new is coming…” (Quelque chose de tout nouveau arrive), référence au titre du film et au nouveau costume. Les indices pointent en tout cas vers un potentiel changement de ton, après un Spider-Man No Way Home qui avait suscité l'engouement avec la présence de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, mais que beaucoup avaient jugé trop brouillon et fan service.