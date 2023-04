Souris sans fil pas chère : craquez sur la Logitech M220 Silent chez Amazon

À la recherche d'une souris sans fil pas chère ? Dans le cadre d'une vente flash à durée indéterminée, Amazon propose la Logitech M220 Silent au prix exact de 13,90 euros grâce à une réduction de 25%. Focus sur ce nouveau bon plan !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce deal associé au domaine de l'informatique, nous vous invitons à prendre la direction d'Amazon où le célèbre site e-commerce vend en ce moment une souris sans fil pas chère.

Proposée dans un coloris gris, la Logitech M220 Silent est affichée au prix de 13,90 euros au lieu de 18,85 euros ; soit une réduction de près de 5 euros par rapport au dernier tarif constaté avant la remise. Pour information, même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat, la livraison est gratuite en point relais pour celles et ceux qui n'ont pas de compte Prime.

Conçue pour les droitiers et les gauchers, la M220 Silent est une souris sans fil qui est équipée d'une technologie de suivi optique avancée pour convenir à tous les types de surface. Fourni avec un nano récepteur USB et une pile préinstallée de type AA, l'accessoire dispose de trois boutons, d'une roulette de défilement 2D, d'une portée sans fil de 10 mètres via le Bluetooth et d'une autonomie de 18 mois. Compatible Windows et Mac, la souris Logitech affiche des dimensions de 99 x 60 x 39 mm et un poids de 75,2 grammes.