Comment le VPN de Bitdefender protège vos données et sécurise vos appareils

Bitdefender est une référence des solutions antivirus, mais saviez-vous que l’expert en cybersécurité disposait aussi de son propre VPN ? Cette protection supplémentaire pour vos données fait de la suite de Bitdefender l’une des plus complètes et fonctionnelles du marché.

La sécurité en ligne est une problématique de plus en plus importante, qu’il faut absolument prendre en compte pour se protéger de sérieuses déconvenues. Entre vol de données, suivi à la trace de vos activités, fraudes bancaires et usurpations d’identité, les dangers se multiplient sur internet.

Et si vous êtes habitué à vous connecter sur un réseau Wi-Fi public, ce qui est sans doute le cas si vous fréquentez des aéroports, des bars, des cafés, des restaurants et des centres commerciaux, les risques sont encore plus grands : ils sont généralement très peu sécurisés et sensibles aux attaques de type Man in The Middle, qui peuvent déboucher sur la fuite de vos identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires… C’est pourquoi l’utilisation du VPN de Bitdefender est particulièrement recommandée dans ces situations.

Autoconnect : la fonctionnalité intelligente du VPN de Bitdefender

La configuration du VPN de Bitdefender est simple et permet de ne plus jamais s’en soucier par la suite. En paramétrant la fonctionnalité Autoconnect, votre protection VPN va se mettre en marche dès que votre appareil reconnaît un réseau Wi-Fi et s’y connecte automatiquement, ce qui arrive lorsque vous allez régulièrement dans les mêmes endroits. Vous n’avez ainsi pas à intervenir pour démarrer vous-même la connexion VPN, et vous ne risquez pas de fuites de données durant le laps de temps entre la connexion au Wi-Fi et celle au VPN.

Dans le même ordre d’idée, Bitdefender VPN propose une option de Kill Switch. Une fois activée, elle va s’assurer qu’en cas d’interruption de la connexion au VPN, votre appareil se déconnecte immédiatement d’internet, afin de se prémunir contre les fuites de données. Le trafic est alors rétabli dès la connexion au VPN soit redevenue opérationnelle.

Grâce au VPN, toutes les données entrantes et sortantes transitent par un tunnel VPN chiffré, si bien qu’elles sont protégées des attaques les plus virulentes. Vous pouvez alors réaliser vos achats, vous connecter à vos comptes et naviguer sans crainte qu’on ne subtilise vos informations.

En dissimulant votre adresse IP, vous pouvez cacher votre activité aux acteurs tiers, dont votre fournisseur d’accès à internet. Par ailleurs, Bitdefender adopte une politique stricte de non-conservation de vos fichiers de journal afin d’assurer votre confidentialité.

Accédez à tous les contenus et services du monde entier

Avec Bitdefender Premium VPN, vous accédez à plus de 4 000 serveurs répartis dans plus de 53 pays à travers le monde. Vous disposez ainsi d’un large choix pour sécuriser votre connexion, mais aussi pour vous libérer des restrictions régionales et débloquer des contenus qui ne sont normalement pas disponibles dans votre pays.

Nous pensons notamment aux plateformes de streaming vidéo comme Netflix, Disney+ ou Prime Video, dont le catalogue change en fonction du pays où vous êtes localisée par le service. Il est par exemple souvent très intéressant de se connecter à un serveur aux États-Unis grâce au VPN, car il y a plus de films et séries TV disponibles dans ce pays. De plus, vous esquivez la chronologie des médias française, qui empêche la disponibilité rapide de longs-métrages sortis au cinéma sur les plateformes de SVOD.

Le VPN permet également de regarder gratuitement des événements sportifs diffusés sur des chaînes payantes en France, en passant par des retransmissions en clair de chaînes étrangères, en Belgique, en Suisse, ou dans d’autres pays, qui ne sont en principe pas accessibles depuis la France. Ligue des Champions de football, Formule 1, MotoGP… les amateurs de sport seront ravis.

Notez que Bitdefender Premium VPN fonctionne bien sûr dans l’autre sens : il vous permet depuis l’étranger d’accéder à tous vos contenus français : myCanal, myTF1, 6Play, France TV, Molotov et bien d’autres. Le service assure en outre le téléchargement en peer-to-peer en toute sécurité.

Il convient de rappeler que de faire croire à certains sites que l’on se connecte depuis un autre emplacement peut permettre de réaliser des économies lors d’achats de produits ou services. C’est notamment le cas chez les agences de voyages et les compagnies aériennes, qui ont recours à des systèmes de tarification dynamique pour adapter leurs offres selon la provenance des consommateurs. Achetez au meilleur prix en vous connectant depuis un autre pays grâce au VPN.

L’abonnement à prix cassé

Le VPN de Bitdefender est inclus dans la formule Bitdefender Premium Security, qui offre également une protection complète grâce à la suite Total Security et un gestionnaire de mots de passe. Pour ce plan 3-en-1, il vous en coûtera seulement 54,99 euros la première année, soit 4,6 euros par mois, au lieu de 139,99 euros.

Vous pouvez également opter pour un abonnement encore plus complet, Bitdefender Premium Security Plus, qui comprend tous les avantages de Bitdefender Premium Security, avec des fonctions de protection de l'identité supplémentaires : alertes instantanées lorsque vos informations personnelles sont vulnérables, prévention des dommages et des pertes financières causés par l'usurpation d'identité, surveillance continue de votre empreinte numérique et recommandations professionnelles réalisables un 1 clic pour faire face aux fuites de données. Cette offre est disponible à 79,99 euros la première année (6,7 euros mensuels), contre 179,99 euros habituellement.

Si seul Bitdefender Premium VPN vous intéresse, celui-ci coûte 29,99 euros la première année au lieu de 69,99 euros, ce qui revient à l’équivalent de 2,5 euros par mois. Vous disposez en outre d’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, qui vous permet de tester le service sans prendre aucun risque financier.

Quel que soit votre choix, vous pouvez installer les produits de sécurité Bitdefender et le VPN sur jusqu’à 10 appareils différents, avec trafic et bande-passante illimités, ainsi qu’une compatibilité Windows, macOS, iOS et Android.

Cet article est une publication sponsorisée par Bitdefender.