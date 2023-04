Jusqu’à -350€ sur le PC Gaming MSI Thin GF63 12V chez la Fnac !

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d’un PC Gaming haut de gamme pour un prix réduit grâce à une réduction jusqu’à -350€ sur le PC MSI Thin GF63 12V. On vous détaille l’offre ci-dessous.

Vous cherchez à investir dans un PC Gaming de qualité ? Rendez-vous chez la Fnac pour profiter du MSI Thin GF63 12VE à prix réduit ! Pendant quelques jours, l’enseigne vous propose en effet ce modèle avec jusqu’à -350€ de réduction.

Le PC MSI propose notamment un écran à bords fins de 15,6” avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144Hz. Avec les Thin GF63 12V, MSI propose une gamme de PC gaming très performante avec une fiche technique à faire pâlir les plus grosses machines. Ils proposent par exemple :

Un processeur Intel® Core™ i7 de 12e génération pour le 12VE-089FR

Un processeur Intel® Core™ i5 de 12e génération pour le 12VE-016FR

Une carte graphique jusqu'à GeForce RTX™ 4050

La technologie Cooler Boost

La qualité Hi-Res Audio supérieure

En fonction de la puissance souhaitée, vous pouvez ainsi profiter de :

-21% sur le MSI Thin GF63 12VE-089FR à 1299,99€ au lieu de 1649,99€.

-18% sur le MSI Thin GF63 12VE-016FR à 1149,99€ au lieu de 1399,99€.

Acheter le MSI Thin GF63 12VE à 1299,99€ Acheter le MSI Thin GF63 12VE à 1149,99€

Le MSI Thin GF63 12V : la puissance des GPU RTX série 40 pour un gaming immersif

Conçus pour le Gaming, ces PC portables sont plus que rapides grâce notamment à leur architecture NVIDIA Ada Lovelace à haut degré d’efficacité. Ils bénéficient également des technologies Max-Q pour optimiser les performances du PC dans tous les secteurs (système, alimentation, autonomie, bruit).

L’image est en prime ultraréaliste grâce à la puissance des GPU RTX série 40 et au ray tracing capable de simuler le comportement réel de la lumière, ainsi qu’au DLSS 3 basé sur l’Intelligence Artificielle. Vos jeux vidéo sont ainsi détaillés et tous les mondes virtuels vous paraîtront plus réels que jamais.

Enfin, difficile de parler de cette gamme de PC sans citer le Cooler Boost qui permet des sessions de jeu longues sans craindre de surchauffre. Cette technologie offre 10% moins de bruit et 10% de refroidissement supplémentaire.

Tout savoir sur le Thin GF63

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.