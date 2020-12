Cyberpunk 2077 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Cyberpunk 2077 est disponible auprès de plusieurs enseignes telles qu’Amazon, la Fnac et Micromania. Il est possible de se procurer le jeu vidéo pour PS4, Xbox One et PC. Découvrons ensemble ou l’acheter au prix le plus bas.



💰Où acheter Cyberpunk 2077 au prix le plus bas sur internet ?

Le jeu vidéo d’action-aventure qu’est Cyberpunk 2077 sort officiellement le jeudi 10 décembre 2020 en France pour les plateformes de jeux suivantes : Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC . C’est sur Amazon et Auchan que l’on trouve Cyberpunk 2077 au meilleur prix : 52,99 € pour PS4 et Xbox.

🤔Que contient l’édition Collector de Cyberpunk 2077 ?

Vendue au prix fort de 219,99 €, l’édition Collector comprend les éléments suivants :

La boîte de l’Édition Collector (un boîtier contenant les disques du jeu)

Un SteelBook Collector

Une statuette de 25 cm de V (le protagoniste du jeu) en action

Un artbook à couverture rigide

Des pin’s en métal

Un porte-clefs Quadra V-tech en métal

Un exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuves du NCPD

Des écussons brodés

Un Compendium de l’univers et du lore du jeu

Des cartes postales de Night City

Une carte de Night City

Une série d’autocollants stickerbomb

Elle inclut également un tas de bonus numériques dont : La bande originale du jeu, un petit artbook contenant une sélection d’art du jeu, le livre original Cyberpunk 2020, des arrière-plans pour ordinateur et mobile. Une mise à jour de Cyberpunk 2077 sera offerte à une date ultérieure, afin de profiter pleinement des consoles de nouvelle génération, pour tous les possesseurs de la version PlayStation 4 et Xbox One du jeu.

📅Quelle est la date de sortie de Cyberpunk 2077 ?

La sortie de Cyberpunk 2077 a été repoussée trois fois et c’est bel et bien, jeudi 10 décembre que le jeu sera disponible en France. Ce jeu d’action-aventure se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Le joueur incarnera V, un mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité.

Il aura l’occasion de personnaliser les cyberlogiciels, les compétences et le style de jeu de son personnage, et explorer cette ville immense où chacun de ses choix aura un impact direct sur l’histoire et le monde qui l’entoure.