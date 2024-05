Vous voulez vous lancer dans le monde de la domotique et des objets connectés ? Profitez vite de ce bon plan Darty qui vous permet d'économiser 70 euros sur l'achat d'un pack Philips Hue avec deux ampoules et un interrupteur.

Darty profite de la période des French Days 2024 pour faire baisser le prix d'un pack Philips Hue constitué de deux ampoules connectées et d'un interrupteur.

Affiché en temps normal à 159,99 euros, le lot composé de deux Philips Hue White & Color Ambiance et d'un Tap Dial Switch est actuellement vendu à 89,99 euros. Cela fait une remise immédiate de près de 45 % de la part du site e-commerce français.

Idéales pour apporter un éclairage connecté partout dans votre maison, les deux ampoules LED connectées Philips Hue White & Color Ambiance au format E27 sont adaptées à la plupart des luminaires. Compatibles avec le Bluetooth et les assistants vocaux, elles sont personnalisables pour s'illuminer en différentes couleurs et ce, jusqu'à 16 millions de nuances. De son côté, le Tap Dial Switch permet de contrôler jusqu'à trois pièces ou une zone avec chaque bouton individuel de l'interrupteur. Il est possible de tourner l'accessoire pour atténuer ou augmenter la luminosité. Enfin, vous pouvez le fixer au mur, le placer sur une surface magnétique ou l'utiliser comme une télécommande.