Playstation Store : face à Netflix et Disney+, Sony va arrêter la vente de films et séries TV

En raison de la popularité croissante des services de streaming comme Disney+ et Netflix, Sony a décidé d'arrêter la vente et la location de films et séries TV sur le Playstation Store dès le 31 août 2021.

Alors que Sony vient tout juste de dévoiler les premières informations sur le PSVR 2, le constructeur nippon vient de faire une nouvelle déclaration concernant le Playstation Store. Face à la concurrence implacable des services de streaming comme Netflix, Disney+, Apple+ ou encore Amazon Prime Video, l'entreprise a décidé de ne plus proposer de films et séries TV à la vente et à la location sur le PSN Store.

“Chez Sony Interactive Entertainment, nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience de divertissement aux fans de Playstation, ce qui signifie faire évoluer nos offres en fonction du changement des besoins des clients. Nous avons constaté une croissance considérable du nombre de fans sur Playstation utilisant des services de streaming par abonnement sur nos consoles […] nous avons décidé de ne plus proposer d'achats et de locations de films et de séries TV via le Playstation Store à compter du 31 août 2021″, écrit le constructeur sur le Playstation Blog.

Les films achetés toujours accessibles dans votre bibliothèque

Rassurez-vous toutefois. Si vous comptez acheter des films et des séries TV sur le PS Store d'ici le 31 août 2021, vous pourrez tout de même y accéder à volonté par la suite depuis votre bibliothèque multimédia et ce depuis n'importe quelle console Sony que ce soit sur PS5, PS4, PS3 ou encore PS Vita.

Précisons que ce n'est pas la première fois que Sony procède à des changements sur le PS Store. En octobre 2020, Sony a rendu impossible le téléchargement des jeux et DLC PS3, PSP et PS Vita depuis le store sur PS5 et PS4. En revanche, ces contenus restent accessibles en naviguant sur le magasin depuis ces consoles.

En décembre 2020, le constructeur avait pris la décision exceptionnelle de retirer Cyberpunk 2077 du Playstation Store, en raison de l'état catastrophique du titre. Du jamais vu sur la console de Sony, qui n'avait jusqu'alors jamais retiré un jeu de sa boutique pour des raisons techniques. Pour rappel, le Playstation Store est victime de plusieurs bugs depuis ce week-end. Sony travaille actuellement sur la diffusion d'un patch.

