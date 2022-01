Sony rachète pour 3,2 milliards d’euros les studios Bungie, créateurs des sagas Halo et Destiny

Après le rachat historique d'Activision-Blizzard par Microsoft pour la somme faramineuse de 60 milliards d'euros, il fallait que Sony réplique. C'est désormais chose faite avec l'officialisation du rachat par le constructeur nippon du studio Bungie, les créateurs de la saga Halo et Destiny. Montant total de l'opération : 3,2 milliards d'euros.

Comme vous le savez peut-être, ce début d'année 2022 a été marqué par un tremblement de terre dans l'industrie du jeu vidéo : le rachat par Microsoft d'Activision-Blizzard, 3e éditeur mondial, pour la somme faramineuse de 60 milliards de dollars. Une transaction historique amenée à bouleverser totalement le visage de notre loisir préféré. Avec cette acquisition, Microsoft se retrouve à la tête d'une trentaine de studios et propriétaire de licences prolifiques comme Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Starcraft ou encore Candy Crush, le jeu mobile le plus rentable de l'histoire.

Après cette opération dantesque, la réaction de Sony était attendue au tournant. En premier lieu, l'éditeur japonais s'est contenté de rappeler à Microsoft ses obligations contractuelles concernant les jeux multiplateformes. Le constructeur nippon ne veut pas voir certains jeux comme les Call Of Duty devenir des exclusivités Xbox. Phil Spencer, désormais PDG de Microsoft Gaming, s'est montré rassurant : ce n'est pas la volonté de la firme de Redmond de priver les joueurs PlayStation de leur titre préféré.

Sony répond à Microsoft et rachète Bungie pour 3,2 milliards d'euros

Mais alors, quelle est la réponse de Sony ? La nouvelle est tombée : Sony vient d'officialiser le rachat de Bungie, les créateurs de Halo et Destiny, pour un montant de 3,2 milliards d'euros. Le studio rejoint donc les PlayStation Studios de la société, aux côtés de Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted), Guerrilla Games (Horizon Forbidden West) ou encore Housemarque Games (Returnal) et Bluepoint Games (le remake PS5 de Demon's Souls).

“En Sony Interactive Entertainment (SIE), nous avons trouvé un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui veut accélérer notre vision de créer des divertissements qui touchent toutes les générations, tout en préservant l'indépendance créative qui bat dans le coeur de Bungie. Comme nous, SIE croit que les mondes de jeu ne sont que le début de ce que nos IPs (ndlr : nos licences) peuvent devenir. Ensemble, nous partageons le rêve de créer et d'encourager des franchises emblématiques qui unissent les amis du monde entier, les familles de toute génération et les fans sur de multiples plateformes et supports de divertissement”, annonce Pete Parsons, PDG de Bungie.

D'après Jim Ryan, PDG de SIE, Bungie restera un studio totalement indépendant et ses productions demeureront multiplateformes. “L'expertise de classe mondiale de Bungie dans le développement multiplateforme et les services de jeu comme un service nous aidera à concrétiser notre vision d'étendre PlayStation à des centaines de millions de joueurs”, assure le cadre.Rassurez-vous donc joueurs Xbox, PC et Stadia, les jeux du studio n'ont pas vocation à devenir des exclusivités PlayStation, pour l'instant. “Nous continuerons à être autoédités, indépendants sur le plan créatif, et nous continuerons à animer une seule et même communauté Bungie”, rassure Pete Parsons. Aucun changement à prévoir de fait pour Destiny 2.