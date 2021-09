PS5 : Sony rachète Bluepoint Games, le spécialiste incontesté des remakes

Sony vient d'officialiser le rachat de Bluepoint Games, studio réputé pour ses remakes et ses remastered de titres cultes de la Playstation, comme Shadow of The Colossus ou encore Demon's Souls sur PS5.

Face au rachat record de Bethesda par Microsoft pour un montant de 7,5 milliards de dollars, il est difficile de rivaliser pour Sony. Malgré tout, l'éditeur peut compter sur les Playstation Studios, ses faiseurs d'exclusivités comme Insomniac Games, les papas de Rachet & Clank Rift Apart et des jeux Spider-Man, Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima), Housemarque (Returnal) ou encore Santa Monica Studio, actuellement à l’œuvre sur God of War : Ragnarok.

Et depuis l'opération de Microsoft, Sony a lui aussi fait en sorte de grossir ses rangs. Après le récent rachat de Housemarque, l'entreprise nippone annonce ce mercredi 30 septembre 2021 l‘acquisition de Bluepoint Games. Partenaire de Sony depuis de nombreuses années, le studio basé à Austin au Texas s'est taillé une solide réputation dans l'art de pondre des remakes et des remastered de qualité.

Sony rachète le studio derrière le remake de Demon's Souls

Les joueurs leur doivent par exemple le somptueux remake de Demon's Souls sur PS5, le remastered impeccable de Shadow of The Colossus sur PS4 ou encore Uncharted : The Nathan Drake Collection, le remastered qui regroupe les trois premiers Uncharted sur PS4. Bien entendu, on imagine que l'expertise du studio dans le domaine sera mise à contribution, peut-être sur d'autres remastered et remakes à venir.

Bonne nouvelle toutefois, puisque le studio a assuré à nos confrères du site IGN qu'il allait également développer ses propres jeux, en plus d'éventuels refontes de jeux cultes : “Notre prochain projet, nous travaillons dur sur du contenu original en ce moment. Nous ne pouvons pas parler ce que c'est, mais c'est la prochaine étape de l'évolution pour nous”. Aucun détail n'a fuité pour l'instant sur le montant du rachat de Bluepoint Games.

Pour rappel, Sony a annoncé l'arrivée de plusieurs remastered en 2022, à commencer par la compilation Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PS5, qui permettra de (re)jouer à Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy dans une version optimisée pour la PS5. Le cultissime Star Wars : Knights of the Old Republic fera lui aussi l'objet d'un remastered exclusif à la PS5.