Gran Turismo 7 : Sony va tout dire sur le jeu lors d’un State of Play

Gran Turismo 7 est l’un des gros jeux PS5 attendu pour cette première moitié de 2022. Sony va en dire un peu plus à son sujet lors d’un State of Play. Il est prévu pour le mercredi 2 février prochain. Il s’agit d’un événement uniquement en ligne.

Sony dispose de deux grosses cartouches pour cette première moitié d’année 2022 : Horizon Forbidden West, prévu pour février, ainsi que Gran Turismo 7, qui sortira en mars. Ce dernier va avoir le droit à son State of Play cette semaine, mercredi pour être précis.

Le State of Play est une conférence virtuelle de Sony diffusée sur Youtube et Twitch (sur la chaîne du constructeur, évidemment). Elle nous montre longuement un jeu en particulier, dévoilant des séquences de gameplay et nous expliquant ses mécaniques. C’est au tour de Gran Turismo 7 d'avoir le droit à un tel traitement.

Un State of Play nocturne pour Gran Turismo 7

Ainsi, Sony nous parlera de son Gran Turismo 7 le 2 février prochain, soit mercredi ! Les couche-tôt vont toutefois déchanter, puisque la conférence débutera à 23 heures, heure française. Pendant 30 minutes, nous découvrirons de nouvelles images de gameplay, mais aussi les différents modes de jeu, les voitures ainsi que les circuits présents. Bref, il y aura de quoi faire.

Ce ne sera pas la première fois que nous verrons tourner Gran Turismo 7, le titre s’étant déjà illustré dans diverses vidéos de gameplay. Mais cet événement sera l’occasion de se plonger pleinement dans ses mécaniques. Peut-être aurons nous aussi des surprises. Pour rappel, Gran Turismo 7 est une simulation automobile exigeante qui recherche le réalisme à tout prix. Depuis ses débuts en 1997, la saga sert de vitrine technique aux consoles PlayStation. Ce nouveau volet ne devrait pas faire exception à la règle. 4K, 60 FPS, ray-tracing, on nous promet monts et merveilles pour la partie graphique.

Pour ce septième épisode, le studio Polyphony Digital promet plus de 400 véhicules ainsi que 90 circuits. Des nouveaux, mais aussi des anciens. Le titre est prévu pour arriver sur nos consoles le 4 mars prochain.

Rendez-vous donc mercredi pour plus de détails sur ce jeu de course.