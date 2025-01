Soldes PC portables et accessoires : voici les meilleures offres du moment

Les amateurs de bons plans attendant les soldes avec impatience. Le moment de faire de bonnes affaires est enfin venu. Durant les soldes, les produits high-tech passent à prix sacrifié. C’est le cas des PC portables. Découvrez notre sélection des meilleures offres sur les ordinateurs et équipements informatiques durant les soldes.

Soldes PC portable : ces modèles sont à prix cassé !

L’achat d’un nouveau PC portable représente un coût non négligeable. Heureusement, durant les soldes d'hiver, vous pouvez trouver d’excellents modèles à des tarifs plus abordables. Vous cherchez un nouvel ordinateur portable pour du gaming, de la bureautique ou pour un usage multimédia ? Cette sélection est faite pour vous. Voici les meilleurs bons plans des soldes pour vous équiper à prix réduit. Nous avons choisi des modèles qui présentent un rapport qualité-prix imbattable.

Vous souhaitez aussi profiter des soldes pour acheter des accessoires ? Les équipements informatiques n’échappent pas aux baisses de prix. Clavier, souris, disques durs, casque gaming, webcam… Découvrez les offres à ne pas manquer !

Notre sélection des meilleures offres des soldes sur les PC portables

Voici les meilleures offres sur les accessoires et périphériques informatiques pour les soldes

Cette année, le soldes d’hiver se tiennent du 8 janvier au 4 février inclus. Mais les meilleures offres partent très vite. Si une offre vous intéresse, on vous conseille de ne pas attendre car les stocks sont limités.

Vous pouvez actuellement profiter des nombreuses promotions sur les produits high-tech. Et les PC portables n’y échappent pas. Dans cette sélection, nous avons choisi des modèles avec différents budgets et pour toutes les utilisations. Pour de la bureautique, du loisir, pour étudier, ou pour du gaming, vous trouverez ici les meilleures baisses de prix des soldes.

Le PC Portable Gamer Lenovo LOQ passe à seulement 799 €, c’est une bonne affaire pour cette configuration !

Vous cherchez un bon PC gamer pas cher sans faire de compromis ? Cette offre devrait vous intéresser. Durant les soldes, le PC portable Lenovo LOQ 15IAX9 passe à prix ultra canon. Vous pouvez ainsi l’avoir à seulement 799 €.

Ce modèle sans système d’exploitation préinstallé embarque une configuration très intéressante pour son prix. Il est doté d’un processeur Intel Core i5-12450H de 12ème génération couplé à une carte graphique GeForce RTX 4060, le tout épaulé par 24 Go de RAM et un stockage SSD NVMe de 512 Go.

Pour l’écran, on retrouve une dalle de 15,6 pouces FHD de 1920 x 1080 pixels qui profite d’un taux de rafraichissement de 144 Hz. Avec cette configuration, ce PC portable est autant adapté pour les gamers que pour le divertissement et la bureautique.

Pour les soldes, le MacBook Air 13 pouces M3 passe à son prix le plus bas

Les MacBook Air n’échappent pas aux baisses de prix des soldes. Vous rêvez de vous offrir un ordinateur portable de la marque à la pomme ? C’est le bon moment. Le modèle de 13 pouces doté d’une puce M3 est actuellement à prix réduit. Il est actuellement vendu par Boulanger à 1149 € sur Rakuten mais avec le code CLUBR20, vous pouvez l’avoir à seulement 1 129 € au lieu de 1 299 €.

Ce MacBook Air est l’un des derniers arrivés de la grande famille des ordinateurs portables d’Apple. Avec ses dimensions compactes, vous pouvez facilement le transporter dans un sac. Mais ne vous fiez pas à sa taille, ce modèle ne fait aucun compromis sur la puissance.

Il est doté d’un bel écran Liquid Retina de 13,6 pouces avec True Tone qui profite d’une résolution de 2 560 x 1 664 pixels. On apprécie également son rétroéclairé et sa webcam Full HD vous permet de faire des appels visio de bonne qualité. Vous pouvez ainsi travailler dans de bonnes conditions.

Sous le capot, on retrouve la surpuissante puce M3 couplée à 16 Go de RAM. Ce modèle en promotion profite aussi d’un SSD de 256 Go. Enfin, côté autonomie, avec sa puce M3 peu énergivore, ce MacBook Air vous offre jusqu’à 18 heures d’utilisation.

La souris sans fil Logitech MX Master 2S est à moins 45% pendant les soldes

Tout comme les PC portables, les accessoires informatiques voient leur prix chuter durant les soldes. C’est le cas de l’excellente Logitech MX Master 2S qui passe de 109 € à 59,99 € seulement.

Spécialement conçue pour un confort optimal, cette souris sans fil est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac OS et iPadOS. Vous avez la possibilité de connecter votre souris sur 3 ordinateurs. Et grâce à la technologie Logitech Flow, vous pouvez très simplement faire glisser du texte, des images et différents fichiers d’un ordinateur à l’autre.

Avec le suivi Darkfield, votre souris reste précise sur toutes les surfaces. Le suivi est fluide, même sur le verre. La roulette s'adapte à votre vitesse de défilement et la présence d’une molette exclusive pour le pouce rend l’utilisation plus ergonomique.

Enfin, avec une autonomie capable d’aller jusqu'à 70 jours avec une seule charge, vous pourrez profiter de votre souris pendant de longues sessions de jeux sans vous soucier de la batterie. La Logitech MX Master 2S est d’ailleurs compatible avec la recharge rapide. En 3 minutes seulement, vous récupérez une journée d’utilisation.

