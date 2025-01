Amazon propose de grosses réductions pendant les soldes d’hiver : voici les meilleures offres

Amazon ne lâche pas ses concurrents d'une semelle et multiplie les promotions pendant les soldes d'hiver. Nous avons fait le tour. Voici les meilleurs bons plans à saisir sur les produits high-tech.

Amazon participe aussi aux soldes d'hiver, mais officieusement. Si les produits en promotion ne sont pas accompagnés de la mention “soldes”, l'enseigne propose une salve de bons plans à l'instar de ses concurrents.

Smartphones et tablettes, écouteurs et casques, objets connectés, articles du rayon informatique… de nombreux produits high-tech y sont proposés à prix cassé. Et plusieurs offres sont aussi intéressantes que celles du dernier Black Friday.

Les meilleures offres d'Amazon pendant les soldes d'hiver

AirPods 4 à 129 € au lieu de 149 €

Lancés il y a quelques mois, les AirPods 4 sont moins chers pendant les soldes d'hiver. Au lieu de 149,99 €, vous pouvez les acheter sur Amazon, à 129,99 €, ce qui correspond à une réduction de 20 €. Pour des AirPods qui sont sortis de surcroit tout récemment, c'est un bon plan intéressant.

Notez qu'il s'agit ici de la version sans réduction de bruit active. Si vous préférez celle avec ANC, elle est à 178 € au lieu de 199 €, toujours sur Amazon.

Galaxy Watch 7 44 mm à 249 € au lieu de 349 €

La montre connectée Samsung fait l'objet d'une réduction de 30% dans sa version de 44mm. Vous pouvez l'acheter pendant les soldes d'hiver à 249 € au lieu de 349 €. Cela fait 100 € de réduction. Et si vous préférez la Galaxy Watch 7 en 40 mm, elle vous reviendra encore moins cher, à 219 € au lieu de 319 €.

Casque Sony WH-CH720N à 79 € au lieu de 150 €

C'est l'un des casques les plus populaires de Sony. La raison est toute simple : elle offre une bonne qualité de son doublée d'une réduction de bruite efficace pour un prix beaucoup plus accessible que celui du Sony WH-1000XM5, le modèle haut de gamme de la marque japonaise.

Et pendant les soldes d'hiver, son prix est encore plus intéressant sur Amazon. Il est en ce moment disponible à moins de 80 € sachant que son prix conseillé est de 150 €. Si vous recherchez un casque sans fil de qualité à prix raisonnable, vous pouvez sauter sur cette occasion les yeux fermés.

Xiaomi Poco X7 à 249 € au lieu de 299 €

Lancé en janvier 2025, le Poco X7 est tout récent. Et pourtant, il est déjà en promotion à 249 € au lieu de 299 €. Son rapport qualité prix étant déjà très intéressant pour un smartphone à moins de 300 €, mais grâce aux soldes d'hiver chez Amazon, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 50 €.

Ce smartphone succède au Poxo X6 qui était l'un des milieux de gamme les plus populaires de Xiaomi l'année dernière. Cette série offre des performances solides, un écran de bonne facture, une bonne autonomie, ainsi qu'une partie photo très correcte pour son prix.

iPad 10 à 379 € au lieu de 409 €

Alors qu'il fallait débourser 589 € pour l'acheter à sa sortie, l'ipad 10 (2022) est aujourd'hui plus abordable. Au lieu de 409 € habituellement ces derniers mois, son prix est de 379 € en ce moment sur Amazon pendant les soldes d'hiver 2025. C'est un très bon prix si vous recherchez un iPad performant et viable à moins de 400 €.

Roborock Qrevo Curv à 1099 € au lieu de 1449 €

Lancé il y a quelques mois à 1500 €, le Qrevo Curv de Roborock fait l'objet d'une réduction de 400 € sur Amazon. Il s'affiche ainsi à 1099 € pendant les soldes d'hiver. Pour ce prix-là, on est évidemment sur le segment ultra haut de gamme des aspirateurs robots.

Le Qrevo Curv vaut bien son prix puisqu'il délivre une puissance impressionnante de 18500 Pa, de quoi ne rien laisser sur son passage, même les particules les plus fines. Et puisqu'il s'agit d'un aspirateur-laveur robot, il assure également le nettoyage humide avec deux siropières rotatives très efficaces.

Autonomie, cartographie, évitement des obstacles et vidage automatique… Tous les autres aspects sont design d'un aspirateur robot haut de gamme, l'un des meilleurs du marché.

Friteuse sans huile PHILIPS HD9270 à 94 € au lieu de 139,99 €

Modèle très populaire du catalogue des friteuses sans huile de Philips, la référence HD9270/90 de la série 3000 passe sous la barre des 100 € pendant les soldes d'hiver sur Amazon. Elle est à 94,99 € très exactement au lieu de 139,99 €, ce qui correspond à une réduction très appréciable de 32%.

Sa capacité de 6,2 litres est très confortable pour préparer pour toute une famille. Vous pouvez faire cuire, griller, rôtir, toaster, déshydrater, décongeler, réchauffer, maintenir au chaud, et plus encore.

Galaxy S24 FE à 599 € au lieu de 749 €

Pour un smartphone à moins de 600 €, le Galaxy S24 FE est l'un des meilleurs modèles du marché en ce moment. C'est grâce aux soldes d'hiver qui permettent de profiter d'une réduction de 150 € sur Amazon. Pour son tarif promotionnel de 599 €, le Galaxy S24 FE offre un rapport qualité prix très intéressant.

Il s'agit en effet d'un smartphone haut de gamme qui offre de belles performances, une interface fluide et agréable, une partie photo de bonne facture ainsi qu'une expérience globale qualitative.

