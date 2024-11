Profitez des offres Dell Black Friday : jusqu’à -31% sur les meilleurs PC et écrans

Le Black Friday chez Dell, c’est l’occasion rêvée de s’équiper avec des PC portables, Gaming et écrans à prix réduits. Découvrez des remises allant jusqu’à 31% et des codes promos exclusifs pour maximiser vos économies.

Pour le Black Friday, Dell propose des offres exceptionnelles pendant plusieurs jours avec des remises et des codes promos ! Jusqu’au 8 décembre prochain, l’enseigne ne propose pas moins de 8 campagnes de promotions :

Jusqu'à 25% de réduction sur un large choix de PC portables avec livraison gratuite

Grâce à ces offres et au Black Friday, vous pouvez découvrir la qualité de Dell sans vous ruiner. Plusieurs modèles de PC portables et d’écrans sont ainsi disponibles à des prix défiant toute concurrence.

Parmi eux, on a sélectionné 5 modèles phares :

Profiter du PC Inspiron 15 (CN33025SC) à -14%

Le Dell Inspiron 15 est un ordinateur portable polyvalent conçu pour répondre aux besoins du quotidien. Avec son écran 15,6 pouces Full HD, il garantit une expérience visuelle agréable, idéale pour le travail et le divertissement. Son processeur Intel® Core™ i7-1355U de 13ᵉ génération assure des performances fluides pour le multitâche, tandis que ses 16 Go de mémoire DDR4 et son SSD de 1 To offrent rapidité et espace de stockage. Léger et élégant, grâce à son châssis en aluminium, il intègre des ports variés et un clavier rétroéclairé pour un confort d’utilisation optimal. Idéal pour les étudiants ou les professionnels en déplacement.

Profiter du PC XPS 16 (CN96002SC) à -25%

Le Dell XPS 16 est une machine puissante conçue pour les créatifs et les professionnels exigeants. Équipé d’un processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H et d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, il gère aisément les tâches les plus intensives, comme le montage vidéo ou les jeux. Son écran 16,3 pouces InfinityEdge Full HD+ offre une immersion totale grâce à des bordures ultra-fines et une luminosité de 500 cd/m². Avec 32 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD de 1 To, il garantit une rapidité et une fluidité impressionnantes. Son design en aluminium et son clavier rétroéclairé en font un compagnon aussi robuste qu’élégant.

Profiter du PC XPS 14 (CN94001CC) à -10%

Le Dell XPS 14 est un bijou de technologie pour ceux qui recherchent un ordinateur portable léger, élégant et performant. Avec son écran de 14,5 pouces Full HD+ InfinityEdge, il offre une qualité d’image remarquable pour le travail ou le divertissement. Sous le capot, un processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H et 16 Go de mémoire LPDDR5X assurent une performance fluide pour les tâches courantes ou plus complexes. Son SSD de 512 Go fournit une capacité de stockage rapide pour tous vos fichiers essentiels. Compact et raffiné, avec un châssis en aluminium, c’est le choix idéal pour rester productif en toute mobilité.

Profiter du PC G-series Dell G16 (CN76150SC) à -17%

Le Dell G16 est conçu pour les gamers passionnés et les amateurs de performances haut de gamme. Son processeur Intel® Core™ i9-13900HX, associé à la carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, garantit des sessions de jeu fluides et immersives, même avec les titres les plus exigeants. Son écran 16 pouces QHD+ offre une qualité d’image exceptionnelle avec une fréquence de 240 Hz et la technologie NVIDIA G-SYNC. Doté de 32 Go de mémoire DDR5 et d’un SSD de 1 To, il combine rapidité et capacité de stockage pour répondre à tous vos besoins. Robuste et élégant, il est idéal pour jouer partout avec style.

Profiter de l’écran incurvé USB-C Dell 34 pouces (S3423DWC) à -31%

Le Dell S3423DWC est l’écran parfait pour allier productivité et divertissement. Avec une résolution WQHD (3440 x 1440) et une courbure immersive 1800R, il offre un champ de vision élargi pour travailler ou se plonger dans vos films et jeux. Sa technologie VA garantit des couleurs riches et précises avec un taux de contraste de 3000:1 et une couverture sRVB de 99 %. Les fonctionnalités comme AMD FreeSync et un taux de rafraîchissement de 100 Hz en font un excellent choix pour le Gaming occasionnel. Avec sa connectivité USB-C et ses haut-parleurs intégrés, il s’intègre parfaitement à un espace de travail moderne et épuré.

Ne laissez pas passer ces offres Black Friday exceptionnelles de Dell pour équiper ou renouveler votre matériel technologique. Avec des remises allant jusqu’à 31%, ces PC portables et écrans allient performance, design et innovation. Que vous soyez étudiant, professionnel ou gamer, il y a forcément un produit adapté à vos besoins. Ces offres sont disponibles jusqu’au 8 décembre, alors profitez-en pour faire des économies tout en investissant dans des équipements de qualité. Dell vous accompagne avec des produits fiables, conçus pour durer et répondre à vos exigences.

