Soldes : cet excellent PC portable gamer Lenovo RTX 4060 et 24 Go de RAM est à moins de 800 € !

Les soldes sont enfin là et vous pouvez en profiter pour vous équiper à petit prix. Boulanger propose ainsi un PC portable Lenovo LOQ 15IAX9 avec une configuration gaming très intéressante pour moins de 800 euros. Une affaire !

Les ordinateurs portables gaming sont très recherchés pendant les soldes car c’est l’un des rares moments dans l’année où vous pouvez trouver des offres réellement intéressantes sur ce type de modèles. Alors si vous avez raté le Black Friday 2024, c’est le moment de vous rattraper, sous peine de devoir attendre encore plusieurs mois avant de retrouver des PC portables gaming à prix cassés.

Pendant les soldes, Boulanger frappe fort avec une offre exceptionnelle sur le PC portable Lenovo LOQ 15IAX9 avec la carte graphique RTX4060. Affiché à seulement 799 € au lieu de 899 €, ce modèle est une véritable affaire pour les amateurs de gaming. C'est une opportunité rare pour les joueurs cherchant un excellent rapport qualité-prix.

UNE EXCELLENTE CONFIG GAMING POUR MOINS DE 800 EUROS

Le Lenovo LOQ 15IAX9 est un modèle conçu pour offrir des performances confortables avec un affichage Full HD. Son GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6 est doté d’un TGP de 105W, permettant d’exploiter pleinement ses capacités. Cela garantit des performances fluides sur les jeux les plus exigeants, sans compromis sur la qualité graphique. Par ailleurs, la technologie DLSS de NVIDIA contribue à améliorer l’expérience de jeu sur les titres compatibles.

Et ce n’est pas tout, car avec 24 Go de RAM et un processeur Intel Core i5-12450H, ce PC portable assure une réactivité exemplaire et permet une utilisation polyvalente. En outre, ce modèle est équipé d’un SSD NVMe de 512 Go, garantissant des temps de chargement rapides et un démarrage quasi instantané. Les 24 Go de RAM offrent une grande flexibilité pour exécuter plusieurs applications simultanément sans ralentissement.

À noter : le PC portable Lenovo LOQ 15IAX9 est livré sans système d’exploitation préinstallé. Pour autant, l’installation du système d’exploitation est simple et ne prend qu’une trentaine de minutes. Avec cette configuration bien équilibrée et un prix imbattable, le Lenovo LOQ 15IAX9 est une excellente solution pour ceux qui souhaitent jouer confortablement sur un PC portable sans se ruiner.

