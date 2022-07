Soldes OPPO Find X3 Neo : le smartphone 5G est à son prix le plus bas

L'édition 2022 des soldes d'été prend fin dans moins de deux semaines. À cette occasion, Orange et Sosh ont décidé de s'associer pour proposer le OPPO Find X3 Neo à son prix le plus bas. Focus sur ce nouveau bon plan !

Après le Samsung Galaxy S22 à moins de 450 euros et le Xiaomi 12 avec 400 euros de réduction, c'est au tour d'un autre smartphone 5G de faire l'objet d'un bon plan à saisir chez Orange ou Sosh.

Jusqu'au mardi 19 juillet 2022, le OPPO Find X3 Neo disponible dans un coloris noir est vendu à 379 euros au lieu de 549 euros ; soit une remise immédiate de 170 euros de la part des boutiques en ligne des deux opérateurs.

Le Find X3 Neo dévoilé en mars 2021 est un smartphone équipé d'un écran OLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. Le téléphone est également doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche ColorOS. La partie photo est composée d'un capteur principal de 50 MP + 16 MP + 13 MP + 5 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du OPPO Find X3 Neo.