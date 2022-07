Grosse chute de prix sur l’excellent Xiaomi 12 5G chez Orange et Sosh

Le Xiaomi 12 est à l'honneur chez Orange et Sosh. Au cours d'une vente flash, l'excellent smartphone 5G de la marque chinoise est victime d'une grosse chute de prix. Il peut en effet être obtenu à 499 euros grâce à une réduction totale de 400 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à lire sans la suite de l'article.

Au même titre que le Samsung Galaxy S22 en promotion, le Xiaomi 12 fait aussi l'objet d'une grosse de chute de prix chez Orange et Sosh. Dans le cadre de l'opération “Cinq Jours 5G” prenant fin le lundi 11 juillet 2022, les boutiques en ligne des deux opérateurs français proposent à leurs clients respectifs le très bon smartphone du constructeur chinois au tarif de 499 euros au lieu de 899 euros.

La réduction de 400 euros comprend une remise immédiate de 200 euros de la part des opérateurs et un bonus de reprise de 200 euros à condition de ramener un vieux téléphone en boutique Orange par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Pour information, seul le coloris gris du smartphone est éligible au bonus en question.

Dévoilé en France en mars 2022, le Xiaomi 12 est un smartphone équipé d'un écran AMOLED DotDisplay FHD+ de 6,28 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz. On retrouve aussi le processeur Snapdragon 8 Gen 1 associé à un moteur IA Qualcomm de 7ème génération, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go et une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide sans fil et filaire.

Le tout fonctionne avec le système d'exploitation Android 12 avec une surcouche MIUI. Quant à la partie photo/vidéo, le téléphone dispose d'une caméra grand-angle 50 MP, d'une caméra ultra grand-angle 13 MP, d'une caméra télémacro 5 MP et d'une caméra selfie 32 MP intégrée à l'écran. Pour plus d'informations sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du Xiaomi 12.