Galaxy S22 : le smartphone Samsung passe à moins de 450 € grâce à ce bon plan

Si vous souhaitez acquérir le Galaxy S22 à moins de 450 euros, alors lisez attentivement ce qui va suivre. En effet, pendant une durée limitée, le smartphone 5G de Samsung peut être obtenu à exactement 449 euros chez Orange et Sosh.

Vous avez exactement jusqu'au lundi 11 juillet 2022 inclus pour bénéficier d'une remise immédiate de 110 euros sur le Samsung Galaxy S22 chez Orange et Sosh. Avec cette réduction, le prix du smartphone passe de 859 euros à 749 euros.

Mais ce n'est pas tout ! Le téléphone en question est éligible à une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions) et surtout à un bonus de reprise de 200 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Grâce au bonus valable pour le coloris noir du produit, le Galaxy S22 revient donc au prix minimal de 449 euros. Toutes les conditions du bonus de reprise sont à consulter ici.

Dévoilé en même temps que les modèles S22+ et S22 Ultra, le Galaxy S22 de Samsung est doté d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. Le téléphone compatible 5G est aussi équipé d'un processeur Exynos 2200 Octo-Core cadencé à 2,9 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 3700 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation Android 12 associé à une surcouche Samsung One UI.

À propos l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 10 MP et un capteur frontal de 10 MP. Quant à la connectique, le NFC, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), le lecteur d'empreinte sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type-C sont de la partie. Pour savoir plus sur le smartphone, n'hésitez surtout pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Samsung Galaxy S22.