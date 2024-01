Pixel 7 : Amazon brade le smartphone Google avec les Buds A-Series

Le Pixel 7 fait l'objet d'un bon plan au cours des soldes d'hiver 2024. En cette période d'offres promotionnelles, le smartphone Google accompagné des écouteurs Pixel Buds A-Series passe à moins de 490 euros chez Amazon.

L'édition hivernale des soldes Amazon 2024 se poursuit avec cette offre en provenance du domaine de la téléphonie. Pendant une durée indéterminée, le célèbre site de commerce en ligne vous propose d'acquérir un pack Google composé du Pixel 7 et des écouteurs Pixel Buds-A Series à prix réduit.

Grâce à une remise de près de 100 euros par rapport au dernier prix constaté avant la réduction, l'ensemble passe ainsi de 583,96 euros à 487,96 euros. En sachant que les écouteurs sont à 70 euros, le Pixel 7 revient donc à 418 euros ; ce qui est plutôt une bonne offre.

Prédécesseur du Google Pixel 8, le Pixel 7 est doté d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un format 20:9, un affichage jusqu'à 90 Hz, un verre Corning Gorilla Glass Victus et un rapport de contraste de 1 000 000:1. On retrouve aussi le processeur Google Tensor G2 avec puce Titan M2, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go, une batterie d'une capacité de 4270 mAh avec la recharge rapide et le système d'exploitation mobile Android 13.

Du côté de l'APN, un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, un appareil photo ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 10,8 MP sont de la partie. Pour terminer, la connectivité est composée du Wi-Fi 6E (802.11ax), de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du NFC et du Google Cast. Pour plus d'informations, nous vous invitons à (re)découvrir notre article consacré au test du Google Pixel 7.