Vite, les AirPods Pro 2 sont en soldes sur Rakuten

Les AirPods Pro 2 sont les meilleurs écouteurs sans fil de la marque à la pomme. Mais comme tous les produits Apple haut de gamme, ils sont très chers. Pour pouvoir vous les offrir à moindre coût, il faut être à l'affût des meilleures offres promotionnelles. En ce moment, la plus intéressante est sur Rakuten puisqu’ils sont affichés en soldes à moins de 220 euros !

Que vous ayez un iPhone ou non, les AirPods Pro 2 sont LA référence des écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active. Alors pouvoir se les offrir à prix réduit, c’est une aubaine. Rakuten l’a bien compris en proposant ce modèle en soldes. Normalement en vente à 279 euros sur le site officiel, ils sont actuellement disponibles pour seulement 219,99 euros, soit une baisse de prix de presque 60 euros. Il est important de mentionner qu’il s’agit bien de la dernière version des AirPods Pro 2 avec le tout nouveau boîtier USB-C.

QUELLES SONT LES QUALITÉS DES AIRPODS PRO 2 ?

En sortant les AirPods Pro 2ème génération, Apple était attendue au tournant puisque la première génération avait déjà rencontré un grand succès avec l’ajout de la réduction active de bruit. Avec cette nouvelle version, la marque californienne a gardé les qualités de l’ancien modèle en y apportant de nombreuses améliorations.

La première est l’arrivée de la puce H2 qui s’avère à la fois plus puissante et moins énergivore. Cette nouvelle puce améliore notamment la technologie de la réduction active du bruit en la rendant deux fois plus efficace. Compatibles avec l’audio spatial, les AirPods Pro 2 prennent maintenant en compte la morphologie unique de l’oreille de chaque utilisateur pour offrir un son immersif encore plus réussi. D’ailleurs, si vous avez des toutes petites oreilles, vous serez ravis d’apprendre qu’Apple a inclus dans la boîte quatre paires d'embouts en silicone pour s’adapter à toutes les tailles d’oreilles, même les plus petites.

Les sportifs seront également très heureux de savoir que ces écouteurs et leur boîtier de recharge sont résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration pour pouvoir être utilisés par des sportifs. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, les écouteurs peuvent fonctionner 6 heures d'affilée sur une seule charge et l’autonomie complète atteint 30 heures avec le boîtier de recharge.

