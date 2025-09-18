L’iPhone 15 est de retour à prix cassé pour la rentrée, à 475 € c’est une affaire !

Vendu à près de 1000 €, le nouveau smartphone d’Apple s’apprête à sortir demain. Vous souhaitez acheter un iPhone mais vous ne voulez pas dépenser une telle somme ? CertiDeal est la solution ! Cette plateforme propose des modèles reconditionnés en France à prix cassé. L’iPhone 15 est ainsi affiché à partir de 484,99 € et avec le code RENTREE10, vous avez 10 € de réduction supplémentaire. Profitez-en !

L’achat d’un iPhone récent peut se révéler particulièrement coûteux. Pour y remédier, vous pouvez faire le choix du reconditionné. En optant pour un modèle plus ancien, tout en conservant des caractéristiques haut de gamme, vous réaliserez de belles économies.

L’iPhone 15 avec un espace de stockage de 128 Go est actuellement disponible à partir de 484,99 € sur Certideal. Et pour la rentrée, avec le code RENTREE10, vous pouvez vous l’offrir à 474,99 € seulement. Il s’agit de l’iPhone Jaune dans un état correct.

Ce coloris ne vous convient pas ? L’iPhone 15 Bleu dans un parfait état est également en promotion à 519,99 €. Et avec le code RENTREE10, son prix chute à 509,99 €.

Pour rappel, chaque appareil est testé à de nombreuses reprises et profite d’une garantie de 24 mois. Par ailleurs, CertiDeal vous donne la possibilité d’essayer votre smartphone pendant 21 jours, suite à quoi, vous serez satisfait ou remboursé.

iPhone 15 : un smartphone haut de gamme à prix compétitif

L’iPhone 15 reste un smartphone aux caractéristiques avancées en 2025. C’est un smartphone puissant qui n’a pas à rougir de ses performances.

Sous le capot, on retrouve la puce A16 Bionic, un processeur reconnu pour sa rapidité et son efficacité. L’écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec une résolution de 2 556 x 1 179 pixels à 60 Hz, offre une qualité d’image exceptionnelle, avec des couleurs riches et un rendu parfaitement fluide.

Côté photo, l’iPhone 15 ne déçoit pas. Il embarque un capteur principal de 48 MP pour capturer des photos détaillées et lumineuses, ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 MP pour des prises de vue panoramiques d’une grande précision. À l’avant, la caméra frontale de 12 MP, garantit des selfies nets, même avec un faible éclairage.

Concernant l’autonomie, la batterie de 2 775 mAh offre jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, de quoi tenir aisément toute la journée sans avoir à recharger votre smartphone. En outre, le modèle remplace le port Lightning par un connecteur USB-C, tout en étant compatible avec la recharge sans fil MagSafe et le standard Qi.

CertiDeal : le spécialiste français du reconditionné

De plus en plus d’utilisateurs choisissent les smartphones reconditionnés, tant pour leur prix abordable que pour leur impact environnemental réduit. CertiDeal s’est imposé comme une référence sur ce marché en offrant des iPhone de qualité, vérifiés et sans compromis sur les caractéristiques.

Le reconditionnement des appareils est effectué en interne en France par les experts de CertiDeal. Chaque smartphone subit de nombreuses vérifications pour garantir son bon fonctionnement avant d’être mis en vente avec une garantie de 24 mois. Vous avez également droit à un essai de 21 jours avec remboursement si vous n'êtes pas satisfait.