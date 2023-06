Soldes iPhone 14 et iPhone 14 Pro : toute la famille des smartphones Apple est à prix cassé

Durant les soldes, de nombreux produits high-tech sont affichés à prix réduit. Les smartphones Apple ne font pas exception et sont proposés à prix canon durant cette période. Les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max sont ainsi disponibles à partir de 819 euros seulement. C’est le bon moment pour en profiter, ne tardez pas !

Prix en baisse sur les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max pendant les soldes

Le top départ des soldes d’été 2023 est lancé. De nombreux sites de e-commerce cassent les prix sur les produits high-tech. Amazon propose actuellement les derniers smartphones Apple à un prix défiant toute concurrence.

L’iPhone 14 se retrouve ainsi à seulement 819 € dans plusieurs coloris au lieu du prix conseillé de 1 019 €. L’iPhone 14 Plus passe à 906 € au lieu de 1169 €. L’iPhone 14 Pro est à 1099 € au lieu de 1 329 € dans sa version 128 Go en Noir sidéral. Et quant à lui, l’iPhone 14 Pro Max se retrouve à seulement 1205 € au lieu de 1 479 €.

Au niveau des caractéristiques, les iPhone 14 et 14 Plus sont tous deux équipés d’un bel écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. Grâce à leur puce 5 cœurs Apple A15 Bionic couplé à 6 Go de RAM, ce sont des smartphones puissants et polyvalents. Ils sont dotés de trois appareils photo : un capteur principal 12 MP et un capteur ultra grand-angle 12 MP à l’arrière, un capteur 12 MP TrueDepth à l’avant avec la mise au point automatique. Les vidéos sont bien stabilisées grâce au mode Action.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont tous les deux équipés de l'Apple A16 Bionic qui bénéficie d'une gravure en 4 nm. Ils disposent également d'un écran OLED LTPO avec taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz, de 6,1 pouces pour le premier, et de 6,7 pouces pour le second. Pour la partie photo, le capteur principal de 48 MP est épaulé par un module ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. Ils sont capables de filmer en 8K à 24 FPS, une première chez Apple.

Quel que soit le modèle de votre choix, en achetant votre nouvel iPhone dès à présent, vous pouvez réaliser une belle économie de 20% par rapport au prix habituel.

