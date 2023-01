Soldes hiver Rue du Commerce 2023 : les meilleures offres high-tech sont ici

Rue du Commerce prend part aux soldes d'hiver 2023. Nous y avons identifié plusieurs offres intéressantes sur les produits high-tech. Découvrez ici les bons plans phares des soldes d'hiver sur Rue du Commerce.

Les soldes d'hiver 2023 se poursuivent. Toutes les enseignes proposent des réductions intéressantes sur de nombreux produits. Rue du Commerce fait aussi ses soldes. Si vous êtes un peu perdu, nous allons vous aider à avoir la meilleure visibilité sur les bons plans des soldes d'hiver sur Rue du commerce.

Rue du Commerce : le top des promos sur les produits high-tech

Rue du Commerce : quels bons plans pour les soldes d'hiver 2023

Les soldes d'hiver viennent juste de commencer et il y a déjà pas mal d'offres sur Rue du Commerce. En attendant les prochaines démarques, nous avons rassemblé dans cet article les meilleures offres sur les produits high-tech. Comme vous pouvez le voir, il y a des bons plans sur des produits variés. On commence par la souris Gigabyte Aorus M3 destinée aux gamers, mais qui peut aussi servir à des fins bureautiques.

Rue du Commerce la propose à 24 € au lieu de 59 €, ce qui vous fait une réduction de 58%. Toujours dans le domaine de l'informatique, vous avez le Pack Avermedia composé d'une webcam 1080p et d'un d'acquisition vidéo FHD à 60 € au lieu de 150 €, soit 60% de réduction. Si vous recherchez un SSD interne rapide d'une capacité de 1 To, il y a le fameux Crucial P5 Plus très performant qui est en promo.

Il est en association avec un kit mémoire Corsaire de 16 Go, le tout à 134 €. Précisons que ce SSD offre des vitesses de 5000 Mo/s en écriture et de 6600 Mo/s en lecture. Enfin, dans la catégorie informatique pour les soldes sur Rue du Commerce, vous avez deux PC portables gamer puissants. Le HP VICTUS 16 avec un CPU Intel Core i5-11400H + Nvidia GeForce RTX 3060 est à 799 € au lieu de 1099 €.

Pour ceux qui ont besoin de plus de puissance, il y a l'ASUS TUF Gaming F17 avec un processeur Intel Core i7-12700H et une carte graphique RTX 3070 Max-P à 1399 € au lieu de 1699 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 300 €. Notre sélection Rue Du Commerce contient d'autres produits intéressants : un robot cuiseur Moulinex à prix cassé, une TV Samsung QLED de qualité sous la barre de 599 € en 55 pouces ou encore des pack Philips Hue pour l'éclairage connecté.

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire nos autres récapitulatifs des soldes d'hiver, notamment sur Boulanger, Cdiscount ou encore Amazon. Vous y trouverez de nombreux bons plans intéressants pour réaliser d'importantes économies.