Soldes GoPro HERO13 Black Ultra Wide Edition : grosse chute de prix sur la caméra d’action, c’est une excellente affaire !

Pour les soldes, Amazon brade la GoPro HERO13 Black Ultra Wide Edition. La caméra d’action voit son prix baisser de plus de 180 euros. Alors si vous êtes à la recherche d’un moyen de filmer vos activités sportives, c’est le moment de passer à l’action.

GoPro est depuis de nombreuses années la marque de référence dans le secteur des mini-caméras sportives. Ainsi, la treizième génération vous permet d’embarquer une caméra ultra-sophistiquée sur votre vélo, sous l’eau, en course, sur le capot de votre voiture ou bien même sur le dos de votre chien. C’est à votre imagination de faire le travail pour trouver les angles de prises de vue les plus fous et originaux.

Et si vous souhaitez profiter d’un très grand angle pour vos vidéos, GoPro a sorti une édition spéciale qui bénéficie d’une lentille ultra grand-angle : la GoPro HERO13 Black Ultra Wide Edition. Comme nous le verrons ci-dessous, elle embarque les mêmes caractéristiques que la GoPro HERO13 Black “classique” mais avec une lentille spéciale.

Normalement, ce modèle est disponible pour 509,99 euros. Mais à l’occasion des soldes, Amazon casse son prix et la propose pour seulement 329,30 euros, soit plus de 180 euros de rabais. C’est une belle affaire à ne pas manquer.

Pourquoi choisir la GoPro HERO13 Black Ultra Wide Edition ?

Comme son nom l’indique, la GoPro Hero13 Black Ultra Wide Edition est équipée d’un objectif ultra-grand-angle qui permet d’obtenir un champ de vision de 177°. C’est 36 % plus large et 48 % plus haut que l’angle de vision de la GoPro Hero13 Black standard. Et si vous le souhaitez, vous pouvez interchanger avec l’objectif standard pour obtenir une image moins large. Pour le reste, on retrouve dans cette édition spéciale une batterie Enduro et un étui de transport.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques du boîtier, ce sont tout simplement les mêmes que la GoPro Hero13 Black standard. Vous bénéficierez donc d’une batterie de 1900 mAh qui offre jusqu’à 58% de durée d’enregistrement supplémentaire comparé à la génération précédente. Vous aurez également le WiFi 6, un GPS et un système d’accroche magnétique beaucoup plus pratique et efficace que le précédent.

Au niveau du capteur, vous pourrez obtenir des vidéos 5,3K à 60 fps et des photos 27 MP. Les vidéos bénéficient en outre de la stabilisation HyperSmooth 6.0 pour avoir un rendu professionnel, même dans des situations très chaotiques. On appréciera la présence de deux écrans, à l’avant et à l’arrière, pour pouvoir notamment se cadrer correctement quand on se filme en selfie. Enfin, la GoPro est étanche jusqu’à 10 mètres sans caisson.