Soldes Galaxy S26 : Samsung brade son excellent smartphone et vous offre en plus une coque Slim magnétique

Le top départ des Soldes d’été est lancé, et les promotions s’invitent sur le site officiel de Samsung. Pour l’occasion, le géant coréen propose une offre ultra canon sur le Galaxy S26. Le smartphone haut de gamme passe à 799 € au lieu de 949 € et vous recevez en plus gratuitement une coque Slim magnétique d’une valeur de 69,90 € !

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Les amateurs de bonnes affaires le savent, Soldes riment avec bons plans. Cette année, du 24 juin au 21 juillet, vous pouvez profiter d’un véritable marathon de promotions. Pour l’occasion, Samsung a dévoilé de belles offres irrésistibles. Si le Galaxy S26 vous fait de l’oeil, c’est le bon moment pour craquer.

Habituellement en vente à 949 €, le smartphone premium est affiché à prix cassé à 799 € seulement. Cela représente une belle chute de prix de 150 €, mais ça n’est pas tout ! Lorsque vous le mettez dans votre panier, Samsung vous offre en plus une coque Slim magnétique qui s’ajoute automatiquement. C’est une joli cadeau d’une valeur 69,90 €. Attention, les meilleures offres expirent vite. N’attendez pas le dernier moment pour vous équiper à petit prix !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S26 ?

Le Galaxy S26 est un smartphone premium qui embarque des caractéristiques avancées. Sous le capot, on retrouve la puissante puce maison Exynos 2600 associée à 12 Go de RAM. Vous disposez aussi d’un espace de stockage confortable de 256 Go. Avec cette configuration, le smartphone est capable de faire tourner les applications les plus exigeantes sans aucun ralentissement. Il ne craint pas les utilisations intensives et dispose même d’une batterie de 4 300 mAh qui vous offre jusqu’à 30 heures d’autonomie en lecture vidéo.

Pour la dalle, on retrouve un magnifique écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels). De plus, avec son taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz, vous profitez d’une expérience optimale avec des images fluides, colorées et contrastées.

La partie photo n’est pas en reste puisqu’en plus de la caméra selfie de 12 MP, ce modèle est doté de trois capteurs à l’arrière, à savoir un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 12 MP et un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x.