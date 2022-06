Soldes d’été Rue du Commerce : un Vivobook 14” à -150€ et d’autres PC Asus à prix mini

Pour les soldes d’été, Rue du Commerce fait fort et propose une large sélection de PC portables Asus à prix mini. Parmi eux, on trouve le Vivobook 14” à -150€. Découvrez cette offre et de nombreuses autres dans cet article.

Les soldes d’été battent leur plein chez de nombreuses enseignes et Rue du Commerce ne fait pas exception à la règle. Pendant ces quelques jours, le site propose plusieurs offres exceptionnelles. Parmi ces dernières, on trouve une large sélection de PC portables Asus à prix mini.

Vous pouvez par exemple vous procurer le Vivobook 14” avec -150€ de réduction. L’ordinateur portable est ainsi disponible pour seulement 499,99€ au lieu de 649,99€. Une aubaine pour ce PC performant.

Parmi tous les bons points de ce PC portable, on trouve en effet son processeur Intel Core i5-10210U avec sa carte graphique NVIDIA. Il bénéficie ainsi de performances exceptionnelles avec une qualité d’affichage immersive grâce à son écran NanoEdge et sa résolution Full HD.

Le Zenbook Duo 14” à moins de 700€

Parmi tous les PC intéressants chez Rue du Commerce en ce moment, on remarque également la présence du PC Asus Zenbook Duo UX481FA-HJ039T à 699,99€.

Doté d’un écran LCD de 14”, ce PC portable propose un taux de rafraîchissement de 60Hz avec un affichage antireflet et un processeur Intel Core i5-10210U. Parmi ses gros avantages, on note le Screenpad+ (un écran tactile secondaire), son design général et sa riche connectique. Le PC Asus Zenbook Duo est ainsi parfait pour toutes les personnes qui cherchent l’ordinateur parfait pour booster leur créativité et leur productivité.

Les autres PC Asus à prix mini chez Rue du Commerce

Vous n’êtes pas convaincu par ces deux premières offres ? Pas de problème ! Rue du Commerce vous propose de nombreux autres modèles à prix mini. Parmi toutes les offres, nous avons sélectionné les suivantes :

-36% sur le Vivobook S515JA-BQ2336W à 699,99€ au lieu de 1099,99€.

-33% sur le Zenbook UM425QA-KI157W à 999,99€ au lieu de 1499,99€.

-22% sur le Vivobook S712EA-AU028T à 699,99€ au lieu de 900€.

-20% sur le Vivobook R515EA-BQ946T à 479,99€ au lieu de 599,99€.

-17% sur le Zenbook Duo UX482EG-KA218T à 999,99€ au lieu de 1199,99€.

Le Zenbook S UX393EA-HK025T à 999,99€.

Le Vivobook OLED S533EA-L12433W à 999,99€.

-27% sur le Vivobook R415EA-EK1155W à 399,99€ au lieu de 549,99€.

-20% sur le Vivobook R702MA-BX237W à 399,99€ au lieu de 499,99€.

Pour voir l’intégralité des offres Asus chez Rue du Commerce, rendez-vous vite sur le site de l’enseigne.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rue du Commerce.