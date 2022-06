Pour les soldes d’été, NordVPN lance un méga pack et casse ses prix

C'est parti pour les soldes d'été 2022 et NordVPN ne compte pas rester en marge de l'événement. Parce que votre sécurité en ligne n'est pas à prendre à la légère, le fournisseur propose aujourd'hui un méga pack incluant un VPN, un gestionnaire de mot de passe, un stockage Cloud sécurisé de 1 To ainsi qu'une protection contre les virus et les menaces en ligne. Le tout à un prix dérisoire grâce à une réduction de 69%.

L'utilité d'un VPN n'est plus à démontrer. De plus en plus d'internautes s'en servent pour protéger leur trafic Internet des regards indiscrets, mais aussi des vols de données grâce à un solide chiffrement de bout en bout. Un VPN, c'est aussi un moyen infrangible pour contourner de nombreuses restrictions en ligne pour ainsi retrouver une totale liberté.

Dans le cadre des soldes d'été 2022, NordVPN qui est l'un des meilleurs VPN du marché propose une offre intéressante. C'est le moment idéal pour souscrire à son abonnement VPN en profitant d'un tarif réduit, mais aussi de plusieurs autres avantages très utiles.

Un VPN, un gestionnaire de mot de passe et un Cloud chiffré : NorVPN propose des bundles irrésistibles

Depuis quelques semaines NordVPN intègre plusieurs autres solutions à son offre VPN de base. Vous pouvez ainsi profiter des services NordPass et NordLocker en supplément. Il s'agit respectivement d'un gestionnaire de mot de passe et d'un stockage Cloud chiffré. Toutes les formules intègrent également une protection contre les virus.

Pendant les soldes d'été, tous les bundles de NordVPN sont proposés à prix réduit lorsque vous choisissez l'abonnement de 2 ans. Vous bénéficiez systématiquement d'un mois de service offert en plus d'une réduction allant jusqu'à 62% sur le prix. Retenez que 3 formules sont disponibles chez NordVPN et elles se présentent comme suit :

NordVPN + 1mois GRATUIT : 62% de réduction, soit 2,77€ par mois (69,36€ pour 24 + 1 mois).

: 62% de réduction, soit 2,77€ par mois (69,36€ pour 24 + 1 mois). NordVPN + NordPass + 1 mois GRATUIT : 64% de réduction, soit 3,35 € par mois (83,76€ pour 24 + 1 mois).

: 64% de réduction, soit 3,35 € par mois (83,76€ pour 24 + 1 mois). NordVPN + NordPass + NordLocker + 1 mois GRATUIT: 69% de réduction, soit 4,50€ par mois ( 112,56€ pour 24 + 1 mois).

Quels sont les atouts de NordVPN ?

Avec NordVPN, vous pouvez sécuriser vos activités en ligne grâce à un solide chiffrement AES-256 et au protocole VPN NordLinx. Le service dispose de plus de 5000 serveurs dans 60 pays différents. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous pouvez partager votre compte avec la famille puisqu'il est possible de se connecter sur jusqu'à 6 appareils simultanément.

NordVPN, c'est aussi une solution qui vous protège contre les menaces en ligne grâce à un antivirus et un scanner de vulnérabilité. Il existe également des options pour profiter d'un gestionnaire de mots de passe et d'un stockage Cloud sécurisé de 1 To.