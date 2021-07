Soldes été 2021 : le processeur AMD Ryzen 7 3700X est à un super prix, vite !

Voici certainement l'une des très bonnes affaires de ces soldes d'été 2021 dans le domaine de l'informatique. Sur le site Rue du Commerce, le processeur AMD Ryzen 7 3700X est sous la barre des 215 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Vous n'êtes pas satisfait de votre processeur actuel et vous avez l'intention de le remplacer ? Dans le cadre des soldes été Rue du Commerce 2021, le site marchand français propose le Ryzen 7 3700X en promotion.

Alors qu'il était aux alentours des 250 euros au début du mois de juillet, le processeur de la marque AMD est vendu à exactement 214,90 euros. Cela fait une économie de 35 euros par rapport au prix constaté lors du début des soldes. À propos de la livraison gratuite, seul le retrait en Mondial Relay permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.

Pour en revenir au processeur, le Ryzen 7 3700X de AMD comprend 32 Mo de cache, 8 coeurs de processeur avec 16 Threads et une horloge de base de 3,6 Ghz pouvant être augmentée à 4,4 Ghz. Idéal pour le gaming et le streaming, le processeur est compatible avec les anciennes cartes mères AMD séries 300 et 400 après mise à jour du BIOS et est fourni avec un ventirad Wraith Prism assurant un refroidissement ultra-efficace et silencieux.

