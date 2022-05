Snapdragon 8+ Gen 1 officiel : il équipera plus d’une quinzaine de smartphones en 2022

Qualcomm a levé le voile sur deux nouveaux SoC premium : le Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit de la version premium du Snapdragon 8 Gen 1 qui anime tous les smartphones haut de gamme de début 2022. Le fondeur promet une nette amélioration de la consommation d’énergie et la captation en 8K HDR. Une quinzaine de marques ont d’ores et déjà annoncé vouloir l’utiliser. Les premiers modèles sont attendus au troisième trimestre 2022.

Nous l’avons vu ces derniers mois, le Snapdragon 8 Gen 1 n’est pas le rouleau compresseur que nous attendions. Les performances du SoC haut de gamme de Qualcomm sont certes meilleures que celles du Snapdragon 888+, notamment au niveau graphique. Mais ce n’est pas là le principal atout du Snapdragon 8 Gen 1. C’est d’avoir une meilleure gestion de la chaleur. Il est gravé en 4 nm, contre 5 nm pour son prédécesseur. Il chauffe donc moins pour la même tâche. Et ça, c’est une très bonne nouvelle.

Nous l’avons constaté avec tous les smartphones que nous avons testés sous Snapdragon 8 Gen 1, que ce soit le Find X5 Pro, le Xiaomi 12, le OnePlus 10 Pro, le Realme GT 2 Pro ou encore le Motorola Edge 30 Pro. Avec le Honor Magic4 Pro et le Xiaomi 12 Pro, nous avons constaté une gestion légèrement différente de la surchauffe. Mais, elle reste bien plus modérée qu’avec les terminaux sous Snapdragon 888 (notamment le Mi 11), même si des smartphones récents, comme le Find X5 ne sont pas sujets au même souci. Nous pensons donc que les ingénieurs de Qualcomm ont donc travaillé sur la chauffe et l’optimisation.

Le Snapdragon 8+ Gen 1 officiel : il est un peu plus rapide et surtout moins gourmand

Et c’est ce que nous constatons encore aujourd’hui avec le lancement du Snapdragon 8+ Gen 1 (dénomination que Qualcomm a préférée à Snapdragon 8 Gen 1 +). Sans surprise, ce SoC a été officialisé aujourd’hui, vendredi 20 mai 2022. Et il reprend de nombreux éléments du Snapdragon 8 Gen 1, tout en offrant quelques optimisations supplémentaires. Nous pensons notamment au cœur Kryo dont les fréquences passent à 2 GHz pour les cœurs Silver (les moins performants), 2,5 GHz pour les cœurs Gold et… 3,2 GHz pour le cœur Prime. C’est la première fois que le cœur Prime monte aussi haut.

La fréquence du GPU Adreno 720 fait de même : elle passe de 818 MHz à 900 MHz. Qualcomm promet une augmentation de 10 % des performances du SoC en comparaison de son prédécesseur, mais surtout une baisse de 30 % de la consommation d’énergie sur les mêmes tâches. Que ce soit sur le CPU ou le GPU. Et ça, c’est très bien (si cela se confirme). Pour le reste, très peu de changements sont à attendre. Nous remarquons l’arrivée du Bluetooth 5.3, la nouvelle norme de la connexion sans fil. Et les processeurs neuronaux se voient offrir une puissance de 20 % supplémentaires pour l’intelligence artificielle.

Une quinzaine de marques proposeront un smartphone sous Snapdragon 8+ Gen 1 en 2022

Le Snapdragon 8+ Gen 1 devrait donc offrir une meilleure stabilité et une meilleure efficacité énergétique. De nombreux fabricants de smartphones ont d’ores et déjà signé chez Qualcomm pour utiliser ce SoC dans leurs futurs flagships. Plus d’une quinzaine de marques sont citées dans le communiqué de presse. En voici la liste exhaustive :

Asus ROG

Black Shark

Honor

Iqoo (une marque premium appartenant à Vivo)

Lenovo

Motorola (séparée de Lenovo pour des raisons géographiques)

Nubia

OnePlus (avec le OnePlus 10 Ultra)

Oppo

OSOM (la marque lancée par un ancien d’Essential Products)

Realme

RedMagic (la marque gaming de Nubia)

Redmi (la marque alternative de Xiaomi)

Vivo

Xiaomi

ZTE

Dans cette liste, il manque Samsung, alors qu'un certain Galaxy Z Flip 4 en serait équipé. Toujours selon Qualcomm, toutes ses marques lanceront un smartphone sous Snapdragon 8+ Gen 1 dans le courant de l’année 2022. Et les premiers modèles devraient même être disponibles dans le courant du troisième trimestre. Soit entre juillet et septembre 2022. Voilà qui promet une rentrée dans les starting-blocks !