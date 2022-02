Snapdragon 8 Gen 1 Plus : Qualcomm s’apprête à dévoiler un SoC surpuissant en 2022

Après un SoC Snapdragon 8 Gen 1 qui a laissé les premiers testeurs assez sceptiques, Qualcomm travaillerait désormais sur un remplaçant encore plus puissant, mais surtout mieux optimisé.

Qualcomm a dévoilé à la fin de 2021 une nouvelle puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1. Gravée en 4 nm par Samsung, on la retrouvera dans la plupart des smartphones haut de gamme de 2022 tels que les Xiaomi 12 ou encore dans le OnePlus 10 Pro. Cependant, alors que la puce vient tout juste d’être adoptée par les fabricants de smartphones, Qualcomm songerait déjà à la remplacer.

En effet, selon le leaker « Mobile Phone Chip Expert » sur Weibo, Qualcomm souhaiterait remplacer le Snapdragon 8 Gen 1 de Samsung par une puce Snapdragon 8 Gen 1 Plus, conçue cette fois-ci par TSMC. En cause, des problèmes de production chez Samsung, mais surtout des retours mitigés. Comme nous avions pu le voir dans les tests du Xiaomi 12 Pro, le Snapdragon 8 Gen 1 surchauffe facilement.

TSMC pourrait sauver les smartphones Android de 2022

Le fait que Qualcomm travaille sur une nouvelle puce n’est pas une vraiment surprise. Cela fait maintenant plusieurs années que nous avons droit au second semestre à une nouvelle variante « Plus » des SoC de l’entreprise. Cependant, Qualcomm souhaiterait cette année avancer son calendrier pour remplacer son Snapdragon 8 Gen 1 le plus rapidement possible.

Les utilisateurs pointent souvent du doigt l’efficacité énergétique du Snapdragon 8 Gen 1, qui a souvent tendance à surchauffer lorsqu'il est trop sollicité. Il semblerait que le coupable ne soit autre que le procédé de gravure en 4 nm de Samsung, le 4LPX. De son côté, TSMC propose une gravure 4LPE plus avancée, qui permet notamment au MediaTek Dimensity 9000 de proposer des fréquences plus élevées tout en étant plus stable et moins chaud.

Comme c’était déjà le cas des Snapdragon 865+ et Snapdragon 888+, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus devrait revoir ses fréquences à la hausse. On espère retrouver cette nouvelle version dès le troisième trimestre de 2022. On espère que toutes les puces de Qualcomm seront à l’avenir fabriquées par TSMC. Cependant, cela risque d’être compliqué, Apple monopolise une grande partie des capacités de production à la fin de l’année pour ses nouveaux iPhone.

