AnTuTu présente le top 10 des smartphones Android les plus puissants d’avril 2022

AnTuTu vient de dévoiler le top des smartphones Android les plus puissants. Le classement des téléphones haut de gamme est dominé par le Black Shark 5 Pro, le puissant smartphone gaming de Xiaomi. Ce mois-ci, AnTuTu inaugure une nouvelle catégorie.

AnTuTu vient de mettre en ligne les classements des smartphones Android les plus puissants du mois d'avril 2022. Pour la première fois, la plateforme présente trois classements différents au lieu de deux : un top consacré aux téléphones haut de gamme, un top pour les milieu de gamme et une sélection de “sous-flagships”.

Cette dernière catégorie est consacrée aux téléphones haut de gamme à prix réduit. Il ne s'agit pas des fleurons de la marque mais d'une version intermédiaire. Ce classement est dédié aux terminaux qui ne peuvent pas être classés dans les deux autres top mensuels.

Le Black Shark 5 Pro domine AnTuTu en avril 2022

C'est le Black Shark 5 Pro de Xiaomi qui se retrouve en tête du classement des appareils haut de gamme. Le smartphone gaming a distancé le Nubia Red Magic 7 grâce son SoC Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 12 Go de RAM. En seconde place, on trouve le Red Magic 7 Pro de Nubia, un smartphone gaming, suivi du Lenovo Legion Y90.

En quatrième place, on notera la présence du Vivo X80. Il s'agit du seul smartphone haut de gamme de la liste qui ne soit pas équipé d'un SoC développé par Qualcomm. Les iQOO 9, iQOO 9 Pro, Vivo X Note, iQOO Neo6, Xiaomi 12 Pro et le Realme GT2 Pro constituent le reste du classement.

Du côté des flagships plus abordables, c'est le Redmi K50 qui domine. Le smartphone, vendu en Chine depuis quelques mois, est alimenté par un SoC conçu par Mediatek, le Dimensity 8100. Il est talonné par le Realme GT Neo3, qui est propulsé par le même chipset. Le reste du classement est composé par l'iQOO Neo5, Realme GT Neo2, Realme GT Master Explorer Edition, iQOO Neo5 SE, OPPO Reno6 Pro+ 5G, iQOO Neo5 et le OPPO Find X3. On notera la présence de plusieurs appareils alimentés par un Snapdragon 870.

Du côté des téléphones milieu de gamme, le top est dominé par l'iQOO Z5, un téléphone abordable alimenté par un Snapdragon 778G. Le top AnTuTu des smartphones à prix réduit est constitué des Xiaomi CIVI 1S, Honor 60 Pro, OPPO Reno7 5G, Realme Q3s, Xiaomi 11 Lite 5G, Honor 60, Honor 50 Pro, Honor 50 et du Huawei Nova 9.