iPhone : ne le nettoyez surtout pas avec de la Javel, Apple le déconseille fortement

À une époque où l’on peut attraper des maladies dangereuses simplement utilisant son smartphone, on peut être tenté d’utiliser de la Javel pour le nettoyer et pour éliminer les virus et bactéries. Toutefois, Apple précise qu’avoir recours à tel produit peut s’avérer très risqué pour les iPhone.

Ce n’est plus un secret, nos accessoires électroniques du quotidien sont de véritables nids à bactéries. Claviers, manettes de jeux vidéos et surtout smartphones : on ne fait pas toujours attention à se laver les mains avant de les utiliser. Au contraire, on a plutôt tendance à les nettoyer de fond en comble quand la situation s’est trop dégradée. En général, mieux alors utiliser un produit désinfectant pour se débarrasser de toutes les menaces d’infection.

Mais, en pleine période de pandémie, alors que l’on sait que le virus de la COVID-19 peut rester jusqu’à 28 jours sur un smartphone, certains peuvent être tentés d’opter pour les grands moyens pour venir à bout de la saleté. L’eau de Javel, réputée pour être sans merci contre les microbes, peut ainsi apparaître comme la solution idéale. Grossière erreur : ce produit peut gravement endommager votre iPhone, prévient Apple.

Apple met en garde contre l’eau de Javel et le peroxyde d’hydrogène

Dans une mise à jour de sa page d’aide au nettoyage de ses appareils, Apple se veut très clair : « N’utilisez pas de produits contenant de l’eau de Javel ou du peroxyde d’hydrogène ». Par ailleurs, cela vaut pour tous les autres appareils du constructeur. Pour rappel, le peroxyde d’hydrogène est une molécule que l’on retrouve dans le Retr0bright, un produit utilisé par les adeptes de rétrogaming pour nettoyer leurs anciennes consoles.

Notez que c’est précisément dans ce document que la firme de Cupertino indique qu’il est possible de nettoyer son iPhone avec des lingettes désinfectantes. Ceci est toujours d’actualité, mais Apple a apporté une petite précision : « À l’aide d’une lingette d’alcool isopropylique à 70 %, d’une lingette d’alcool éthylique à 75 % ou de lingettes désinfectantes Clorox, vous pouvez essuyer doucement les surfaces dures et non poreuses de votre produit Apple, telles que l’écran, le clavier ou d’autres surfaces extérieures ».

