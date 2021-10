Smartphone 4G pas cher : belle offre à saisir sur le Xiaomi Redmi 9T

Le Redmi 9T fait l'objet d'une belle offre à saisir sur le site Electro Dépôt. Le smartphone Xiaomi compatible 4G passe sous les 120 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement.

Direction le site français Electro Dépôt qui propose un deal intéressant sur le Redmi 9T. Actuellement, le smartphone Xiaomi qui est disponible dans un coloris bleu est vendu à exactement 148,95 euros (frais de port offerts pour une livraison à domicile, en point relais ou en magasin-dépôt). Jusqu'au vendredi 15 octobre prochain, le téléphone en question est éligible à une offre de remboursement de 30 euros. Avec cette ODR (voir conditions), le prix du Xiaomi Redmi 9T revient alors à 118,95 euros.

Considéré comme un smartphone milieu de gamme et dévoilé en début d'année 2021, le Xiaomi Redmi 9T est un smartphone équipé d'un écran de 6,53 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD non fournie) et d'une batterie de 6 000 mAh compatible avec la charge rapide. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. À propos de la photo/vidéo, on retrouve un capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP.