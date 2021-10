4 fois moins cher que l’iPhone 13, le Poco X3 Pro a de sérieux arguments à faire valoir

Qui a dit qu'il fallait dépenser une fortune pour s'équiper d'un smartphone performant ? Pour preuve, l'excellent Poco X3 Pro qui fait en ce moment l'objet d'une réduction de 60 euros du coté d'Amazon. Habituellement vendu pour 299,90 €, il passe à 239,90 € l'espace d'une vente flash. C'est quatre fois moins cher que le dernier iPhone 13.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour les personnes qui sont à la recherche d'un smartphone entre 200 et 300 €, le bon plan Amazon qui suit pourrait faire l'affaire. En ce moment, du coté d'Amazon France, le Poco X3 Pro voit son prix chuter sous la barre des 250 €. Ainsi, grâce à une réduction immédiate de 60 euros proposée par le site de vente en ligne, son prix chute à seulement 239,90 €.

Il s'agit de la version qui embarque 256 Go de mémoire interne couplés à 8 Go de mémoire RAM. L'offre prend fin ce 10 octobre 2021. Trois coloris sont concernés par ce bon plan : noir, bleu et bronze. A ce prix contenu, vous avez donc un smartphone performant qui embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 860, disposant d'une batterie de 5160 mAh compatible charge rapide 33W. Coté affichage, on retrouve une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Enfin, coté photographie, il n'atteint pas le niveau d'un iPhone 13 mais se débrouille quand même plutôt bien comte tenu de son tarif. On retrouve un module de 4 capteurs photos situé à l'arrière qui se compose d'un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle à 8 mégapixels et deux capteurs secondaires de 2 mégapixels. Pour plus d'informations sur le smartphone, nous vous invitons à lire notre test complet du Poco X3 Pro.