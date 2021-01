Redmi 9T : Xiaomi dévoilerait un nouveau smartphone ce 8 janvier 2021

Xiaomi s'apprête à lancer un Redmi 9T sur le marché. Orienté milieu de gamme, le smartphone arbore un écran avec une fine encoche et se distingue grâce à son imposante batterie de 6000 mAh. La présentation officielle aurait lieu dès le 8 janvier 2021.

D'après les informations collectées par nos confrères de GSM Arena, Xiaomi lancera bientôt un nouveau smartphone milieu de gamme. Il s'agirait d'une version destinée à l'international du Redmi 9 Power, dévoilé le 22 décembre et déjà commercialisé en Inde.

Visuellement, le Redmi 9T ne révolutionne pas le genre. Comme le montre une vidéo de prise en main (brièvement apparue sur YouTube avant d'être supprimée), le smartphone est recouvert d'un écran surmonté d'une fine encoche en forme de goutte d'eau. Sur la face arrière, Xiaomi mise sur un bloc photo rectangulaire qui abrite trois capteurs photo disposés à la verticale et un quatrième module sur le côté. Le logo Redmi est visible sur la partie inférieure. Il est identique au Redmi 9 Power.

Même fiche technique que le Redmi 9 Power ?

On y retrouverait la même fiche technique que le Redmi 9T. Le smartphone serait donc construit autour d'un écran LCD FullHD+ tactile de 6,53 pouces. Il serait alimenté par une batterie de 6000 mAh et un SoC Snapdragon 662 de Qualcomm. Orienté entrée de gamme, le chipset est doté d’un modem 4G Snapdragon x11. Il fait par contre l'impasse sur la 5G.

Sur le terrain de la photographie, Redmi s'appuierait sur un quadruple capteur photo composé d'un objectif principal de 48 mégapixels, d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, d'un module de profondeur de 2 mégapixels et d'un dernier objectif macro de 2 mégapixels. Dans l'encoche, Xiaomi glisserait un capteur frontal de 8 mégapixels.

Ce n'est pas le seul smartphone dans les cartons de Xiaomi. D'après les rumeurs, la firme chinoise prépare aussi l'arrivée d'un Redmi Note 9T. Ce nouveau membre de la gamme des Note 9 serait équipé d'un SoC MediaTek Dimensity 800U épaulé par 4 Go de RAM. Là encore, Xiaomi ne devrait pas tarder à présenter le smartphone. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

