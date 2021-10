10 raisons de craquer pour le Xiaomi 11T 5G (sans parler de la trottinette en cadeau)

Alliant des composants dernier cri à un design sophistiqué, le 11T 5G est le nouveau smartphone star de Xiaomi. Si son écran somptueux et son équipement photo-vidéo séduisent au premier coup d’oeil, cet appareil recèle bien d’autres atouts pour convaincre, à commencer par son offre de lancement.

En septembre dernier, Xiaomi dévoilait son nouveau flagship, le 11T 5G, un smartphone premium sous Android 11 et MIUI 12.5, équipé des dernières technologies, pour un prix défiant toute concurrence. Cet appareil dispose d’un équipement tout bonnement incroyable qui ouvre des perspectives alléchantes en termes de fonctionnalités et d’usage.

Actuellement en précommande, le 11T bénéficie d’une offre de lancement tout aussi exceptionnelle. Pour tout achat du smartphone, une trottinette Mi Electric Scooter Essential est offerte. Du jamais vu ! Mais attention, il faut faire vite pour en bénéficier, cette offre n’est valable que jusqu’au 11 octobre et dans la limite des 7000 premiers inscrits. En attendant, si cela ne vous suffisait pas, voici 10 solides arguments pour vous laisser tenter par le nouveau Xiaomi 11T.

Pour son grand et superbe écran de dernière génération

Pour son 11T, Xiaomi a opté pour un grand écran plat de 6,67 pouces AMOLED. Cette technologie garantit des noirs profonds, un contraste exceptionnel et une haute luminosité maximale de 1000 nits qui garantit une lisibilité parfaite même en extérieur. Cette dalle Full HD+ embarque également les fonctions indispensables au confort de vos yeux : un mode lecture 3.0 pour lire sur votre écran comme sur un livre, sans les méfaits de la lumière bleue, ou bien encore un capteur de lumière à 360 degrés pour que la luminosité de votre écran s’ajuste à la perfection en fonction de votre environnement. Enfin, capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs, cet écran bénéficie d’une certification HDR10+. De quoi sublimer l’affichage de vos photos et de vos vidéos.

Pour la haute fréquence de rafraîchissement de sa dalle

À l’instar des smartphones les plus haut de gamme du marché, l’écran du 11T bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement capable d’afficher jusqu’à 120 images par seconde. Une caractéristique qui assure un confort visuel accru, grâce à une fluidité de navigation extrême, idéale pour certains usages, comme le jeu par exemple. L’avantage avec le 11T est qu’il s’agit ici d’une fréquence à 120 Hz de type AdaptiveSync. L’écran peut ainsi repasser au classique 60Hz lorsque l’usage ne requiert pas une fréquence élevée, lors de la consultation d’une page Web, par exemple. Le meilleur de la techno, sans ses désavantages, puisque l’autonomie du smartphone sera ainsi préservée.

Pour son excellent capteur photo de 108 MP

Équipé d’un triple module caméra, le 11T bénéficie d’un objectif principal d’exception ouvrant à f/1.75 et bénéficiant d’une lentille 7p. Il est associé à un capteur haute résolution de 108 MP conçu par Samsung et qui a su faire ses preuves. Grâce à sa technologie du pixel-binning, ce module fusionne neuf pixels en un (de grande taille : 2,1 microns) pour capturer davantage de lumière. Avec à la clé, des photos riches de détails et plus nettes, même lorsque la lumière vient à manquer. En renfort, Xiaomi améliore encore son mode nuit et son traitement de l’image en général grâce à l’intelligence artificielle.

Pour la polyvalence et la qualité de son équipement photo

En plus de son solide capteur principal de 108 MP, Xiaomi mise aussi sur la polyvalence de l’équipement photo pour convaincre. Ainsi, le 11T embarque un objectif ultra grand angle, associé à un capteur de 8MP et un objectif télémacro x2, associé à un capteur de 5 MP. Avec son champ de vision de 120 degrés et son ouverture à f/2.2, le premier sera utile à la réalisation de photos de paysage ou de groupe, tandis que le second brillera dans le domaine du cliché de détails microscopiques avec une mise au point automatique de 3 à 7cm. La caméra télémacro permet d’ailleurs de filmer : l’occasion de découvrir un monde miniature insoupçonné. Enfin, en façade, Xiaomi intègre une caméra de 16 MP pour des selfies réussis et un déverrouillage par reconnaissance faciale en complément du capteur d’empreinte digital.

Pour sa batterie de 5000 mAh et sa charge ultra rapide 67W

Non seulement le 11T embarque une batterie de très haute capacité de 5000 mAh qui lui confère une solide endurance, mais il bénéficie de surcroît d’une fonction qui lui permet de recouvrer toute son autonomie en un éclair. La Charge turbo filaire 67W du 11T, épaulée par le chargeur 67W inclus dans la boîte, confère au smartphone une aptitude qui fera pâlir d’envie votre entourage : la possibilité de recharger intégralement une batterie vide en seulement 36 minutes. Il n’y a guère que le grand frère du 11T qui soit capable de faire mieux, battant tous les records. Il ne faut, en effet que 17 minutes au 11T Pro et son HyperCharge 120W pour recouvrer 100% d’autonomie.

Pour son puissant processeur, économe en énergie

Pour son fonctionnement, le 11T s’appuie sur un processeur de dernière génération, le Dimensity 1200-Ultra de MediaTek. Gravée en 6 nanomètres, cette puce à la fréquence élevée, capable de rivaliser avec les plus performantes du marché, offre à la fois une belle puissance et une efficacité énergétique améliorée grâce à 4 cœurs basse consommation. Ce processeur, cadencés jusqu’à 3 GHz pour les 4 cœurs hautes performances est couplé à un chipset graphique Mali G77 surpuissant (9 cœurs jusqu’à 886 MHz) qui confère notamment au smartphone de bonnes aptitudes en matière de jeu vidéo. Au-delà d’un modem 5G intégré qui offre au 11T l’accès au très haut débit mobile, le Dimension 1200-Ultra apporte au smartphone une intelligence artificielle de premier plan, utile en photo et supporte une connectivité de dernière génération. Là encore, il n’y a guère que le Snapdragon 888 de Qualcomm, intégré au 11T Pro qui puisse lui faire de l’ombre !

Pour sa connectivité dans l’air du temps

Avec le 11T, Xiaomi propose à l’utilisateur une connectivité dernier cri capable de rivaliser avec celles présentes sur les smartphones les plus haut de gamme. Au-delà de sa compatibilité 5G, l’appareil supporte également le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 de dernière génération en plus du NFC, pour les paiements avec son mobile. Il sera ainsi possible de l’interconnecter avec les équipements tech les plus récents (box, produits connectés, etc.). La connectique du 11T n’est pas en reste avec un port USB-Type C et un emplacement double nano SIM afin de gérer deux lignes. L’appareil propose également deux haut-parleurs stéréo et un lecteur d’empreintes digitale sur la tranche.

Pour son design léché, beau et résistant

En dépit de son incroyable équipement et de son immense écran, le 11T reste fin avec ses 8,8 mm d’épaisseur. Au cœur de son boîtier trône l’écran plat, particulièrement mis en valeur grâce à ses bordures ultrafines, très discrètes, qui assurent une belle surface d’affichage de 85%. Avec un tel écran, on apprécie d’autant plus la protection Gorilla Glass Victus, la dernière en date conçue par Corning et la plus efficace contre les rayures ou les chutes accidentelles. Le dos en verre du smartphone a également fait l’objet de toutes les attentions. Décliné en trois couleurs, il offre deux textures différentes. Les modèles Blanc Lunaire et Bleu Céleste affichent une finition trempée antireflet tandis que la version Gris Comète offre une finition métal brossé. De quoi satisfaire tous les goûts.

Pour sa mémoire haute capacité

Dans sa version de base, le 11T est proposé en 128 Go d’espace de stockage et 8 Go de mémoire vive. Ces composants de dernière génération – UFS 3.1 pour le stockage et LPDDR4X pour la RAM -, couplés au puissant processeur, sauront booster les activités multitâches et tous les types d’usage, plus particulièrement ceux en rapport avec le jeu, la photo, la vidéo et les contenus multimédias en général. Mieux, pour tout juste 30 euros supplémentaires, Xiaomi vous donne la possibilité de doubler la mémoire interne du smartphone pour passer à 256 Go. Que demander de mieux ?

Pour ses fonctions vidéo dignes de scènes cinématographiques

En plus d’un équipement photo de choc, le Xiaomi 11T mise sur des fonctions vidéo hors pair pour conférer à vos séquences filmées les plus classiques un air de scènes de cinéma. L’occasion pour vous de tourner vos clips comme un véritable pro, grâce à des effets automatiques assistés par lA (One-Click IA) à couper le souffle. Il est ainsi possible d’accéder à un effet vertigo (ou Hitchcock zoom), un « zoom magique » qui consiste à garder un personnage statique au premier plan tout en zoomant ou dézoomant rapidement l’arrière-plan. Un mode clone est également proposé, très amusant, pour dédoubler le sujet d’une même scène. Grâce à trois microphones intégrés au boîtier du 11T, le mode zoom audio livre aussi des effets sonores particulièrement saisissants. Capable de filmer en 4K, la caméra offre aussi un mode ralenti (1080p à 120fps) et un mode accéléré. Précisons qu’en termes de lecture vidéo, le HDR10+ est pris en charge et que les haut-parleurs du smartphone supportent le Dolby Atmos.

Cet article est une publication sponsorisée par Xiaomi.