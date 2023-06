Redmi Note 12 Pro : Leclerc casse le prix du smartphone Xiaomi, vite !

Pendant quelques heures seulement, il est possible de profiter d'une belle réduction de 30% sur l'achat du Redmi Note 12 Pro chez Leclerc. Grâce à la remise, le smartphone de la marque Xiaomi passe à moins de 280 euros seulement.

Jusqu'à ce samedi 3 juin 2023 inclus et dans la limite des stocks disponibles, Leclerc propose 30% de remise immédiate sur d'un smartphone 5G de la marque Xiaomi.

Ainsi, le Redmi Note 12 Pro proposé dans un coloris noir est vendu au prix de 279,93 euros au lieu de 399,90 euros ; soit une remise immédiate de 120 euros par rapport au tarif conseillé par le constructeur. Pour information, il s'agit d'un produit neuf vendu par Leclerc qui bénéficie de la livraison gratuite en magasin.

Successeur du Redmi Note 11 Pro, le Redmi Note 12 Pro est un smartphone équipé d'un écran DotDisplay AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement 120 Hz. Le téléphone Xiaomi associé à l'offre Leclerc est également doté d'un processeur Mediatek Dimensity 1080, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67 watts et du système d'exploitation mobile Android 12 avec la surcouche MIUI 14. Du côté de la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article lié au test du Redmi Note 12 Pro.