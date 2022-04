Le pack Samsung Galaxy A53 + Galaxy Buds Live est à 349 €

Belle offre à saisir sur le Galaxy A53 chez Boulanger ! Actuellement, le pack Samsung contenant le smartphone 5G de la marque Samsung et une paire d'écouteurs Galaxy Buds Live est au prix de 349 euros au lieu de 459 euros. On vous explique comment obtenir la réduction de 110 euros dans la suite de l'article.

C'est une offre promotionnelle très intéressante que propose Boulanger à propos du Galaxy A53. Dévoilé en même temps que le Galaxy A33, le smartphone Samsung compatible avec la 5G est vendu sous forme de pack sous les 350 euros sur le site Boulanger.

Disponible dans un coloris bleu, le téléphone de la marque coréenne est au tarif de 349 euros au lieu de 459 euros. La réduction de 110 euros s'effectue de cette façon : une première remise immédiate de 60 euros de la part du site marchand et une autre remise de 50 euros à condition de choisir le mode Click & Collect. Enfin, la paire d'écouteurs Galaxy Buds Live d'une valeur de 149,99 euros vient s'ajouter directement dans le panier.

Considéré comme un smartphone de milieu de gamme, le Samsung Galaxy A53 est équipé d'un écran Suepr AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels (120 Hz, HDR, Gorilla Glass 5, HDR10+, 407 ppi). L'appareil est aussi doté d'un processeur Samsung Exynos 1280 à 2,4 GHz, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD non fournie), du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche Samsung One UI 4.1 et d'une batterie 5000 mAh avec charge rapide 25W. Pour l'APN, on retrouve un capteur principal de 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP et une caméra frontale de 32 MP. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy A53 5G.