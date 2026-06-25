Si vous recevez cet appel d’Enedis, raccrochez immédiatement

Les arnaques par téléphone se multiplient et changent sans cesse de visage. Cette fois, les escrocs empruntent l'identité d'Enedis, le gestionnaire du réseau électrique français. Leur objectif reste toujours le même, soutirer un maximum d'informations à leurs victimes.

Les escroqueries par téléphone connaissent une recrudescence inquiétante en France. Les fraudeurs rivalisent d'imagination pour gagner la confiance de leurs cibles et leur soutirer des données sensibles. Beaucoup usurpent l'identité d'entreprises connues pour paraître crédibles. Le spam téléphonique est devenu l'une des nuisances les plus répandues en 2026. Cette pression touche des millions de Français chaque semaine. Les personnes âgées figurent souvent parmi les premières visées par ces réseaux.

Une campagne frauduleuse vise désormais les clients d'Enedis. Le gestionnaire du réseau électrique constate une vague d'appels malveillants menés depuis des plateformes téléphoniques. Les escrocs se font passer pour l'entreprise ou ses partenaires. Ils cherchent à proposer de fausses offres ou à récupérer des informations personnelles. Le procédé rappelle la nouvelle arnaque à la carte Vitale qui sévit en 2026, fondée elle aussi sur l'usurpation d'un service public. La confusion entre gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie facilite encore ces manipulations.

Enedis ne pratique aucun démarchage commercial et ne réclame jamais vos données bancaires

Enedis tient à clarifier son rôle face à ces pratiques. Selon le communiqué officiel, l'entreprise ne pratique aucun démarchage commercial. Elle ne vend aucun produit ni service et ne réclame jamais de coordonnées bancaires par téléphone ou par e-mail. Ses interventions relèvent uniquement de missions de service public, comme le raccordement, la gestion du compteur Linky ou le dépannage. Toute visite nécessitant l'accès à une installation fait l'objet d'un rendez-vous préalable, sauf urgence sur le réseau électrique. Cette règle simple permet déjà d'écarter une grande partie des tentatives de fraude.

Face à un appel suspect, le bon réflexe consiste à ne rien communiquer et à raccrocher aussitôt. Enedis invite les victimes ou les témoins à prévenir son service client au 09 70 83 19 70, un numéro non surtaxé. Les appels abusifs se signalent aussi au 33700 ou via la plateforme SignalConso de la DGCCRF. L'inscription sur la liste Bloctel limite également le démarchage téléphonique non sollicité. La prudence et la vérification systématique restent les meilleures protections contre ces escrocs toujours plus organisés.