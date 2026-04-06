Comment utiliser un VPN contre le spam téléphonique ?

Le spam téléphonique touche aujourd’hui une grande partie des utilisateurs de smartphones. Si un VPN ne bloque pas directement les appels indésirables, certains services comme NordVPN proposent des outils intégrés capables d’identifier et de filtrer les numéros suspects.

En 2026, le spam téléphonique est devenu l’une des nuisances numériques les plus répandues. Entre démarchage agressif, appels automatisés et tentatives d’escroquerie, de nombreux utilisateurs cherchent aujourd’hui des solutions pour limiter ces appels indésirables.

Parmi les outils évoqués, les VPN reviennent régulièrement dans les discussions autour de la protection de la vie privée et de la cybersécurité. Peut-on réellement utiliser un VPN contre le spam téléphonique ? Quelles sont les solutions concrètes proposées par certains services comme NordVPN ? Voici quelques éléments de réponse.

Un VPN peut-il réellement bloquer le spam téléphonique ?

Beaucoup d’utilisateurs pensent qu’un VPN peut empêcher les appels indésirables. En réalité, le fonctionnement d’un VPN n’a aucun impact direct sur les appels téléphoniques classiques.

Un VPN agit principalement sur la connexion internet d’un appareil : le logiciel chiffre le trafic web et fait transiter les données par un serveur distant afin de protéger la navigation et masquer l’adresse IP.

Les appels voix classiques, eux, passent par le réseau de l’opérateur mobile (GSM, 4G ou 5G). Ils ne transitent donc pas par le tunnel VPN.

Concrètement, cela signifie que :

un VPN ne peut pas masquer votre numéro de téléphone ;

il ne peut pas empêcher un centre d’appel de composer votre numéro ;

il n’a aucun effet direct sur les appels entrants.

La confusion vient souvent du fait que certains services VPN proposent désormais des outils de cybersécurité intégrés, qui incluent parfois un filtrage des appels spam.

C’est notamment le cas de NordVPN, qui propose une fonctionnalité spécifique pour identifier les appels suspects.

Pourquoi les appels spam sont devenus si fréquents ?

Le démarchage téléphonique et les appels frauduleux reposent souvent sur des bases de données de numéros de téléphone récupérées de différentes manières : formulaires en ligne, fuites de données ou achat de listes marketing.

Dans certains cas, les centres d’appels utilisent également des systèmes automatisés capables de générer et de tester des milliers de numéros afin d’identifier ceux qui sont actifs.

Résultat : même en étant prudent avec ses données personnelles, il est aujourd’hui courant de recevoir régulièrement des appels non sollicités.

Les formes les plus fréquentes de spam téléphonique incluent notamment :

le démarchage commercial automatisé ;

les robocalls (appels enregistrés) ;

les arnaques au faux support technique ;

les tentatives de phishing par téléphone.

Face à cette multiplication des appels indésirables, plusieurs solutions existent pour tenter de réduire le phénomène, notamment via les applications de filtrage d’appels.

NordVPN et la protection contre le spam téléphonique

Même si un VPN classique ne peut pas bloquer les appels indésirables, certaines applications VPN intègrent désormais des fonctionnalités supplémentaires de sécurité mobile.

Dans le cas de NordVPN, la protection contre le spam téléphonique repose sur une fonctionnalité appelée Call Protection (ou Scam Call Protection).

Cette option est intégrée directement dans l’application mobile et fonctionne indépendamment du VPN lui-même.

Comment fonctionne la fonction Call Protection de NordVPN ?

La fonction Call Protection analyse les appels entrants en temps réel afin d’évaluer la réputation du numéro qui vous contacte.

Pour cela, l’application s’appuie sur plusieurs sources d’information :

des bases de données de numéros signalés comme frauduleux ;

des modèles d’appels associés à des campagnes de spam ;

des signalements provenant d’autres utilisateurs.

Lorsque vous recevez un appel provenant d’un numéro inconnu, l’application peut alors afficher un avertissement avant même que vous ne répondiez.

Selon les réglages choisis, l’application peut :

afficher un avertissement indiquant qu’un numéro est suspect ;

signaler un possible appel frauduleux ou télémarketing agressif ;

bloquer automatiquement certains appels identifiés comme scams.

L’objectif est de permettre à l’utilisateur d’identifier immédiatement les appels potentiellement dangereux. À noter que, pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible que sur la version Android de l’application NordVPN.

Call Protection de NordVPN, une fonctionnalité qui respecte la vie privée

D’après NordVPN, la fonction Call Protection ne surveille pas le contenu des conversations.

Le système utilise uniquement certaines métadonnées de l’appel, comme :

le numéro appelant ;

la réputation du numéro ;

le type d’appel identifié (spam, télémarketing, fraude).

Le contenu de l’appel n’est ni enregistré ni analysé.

Comment activer la protection contre les appels spam avec NordVPN ?

L’activation de la protection des appels se fait directement dans l’application mobile NordVPN.

Pour les appareils Android (où la fonction est actuellement disponible dans plusieurs pays), la procédure est relativement simple. Voici la marche à suivre :

Ouvrir l’application NordVPN sur le smartphone. Accéder à la section Threat Protection (Protection Anti-menaces). Activer l’option Call Protection. Autoriser NordVPN à gérer l’identification des appels dans les paramètres Android.

Une fois activée, l’application fonctionne en arrière-plan et peut signaler ou bloquer les appels suspects automatiquement.

Il est ensuite possible de choisir entre plusieurs modes :

afficher uniquement des alertes ;

bloquer automatiquement les numéros identifiés comme frauduleux ;

filtrer les appels de télémarketing.

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Les autres solutions pour limiter le spam téléphonique

Même si certaines applications de cybersécurité peuvent aider à filtrer les appels suspects, il est souvent préférable de combiner plusieurs stratégies pour réduire réellement le spam téléphonique.

Parmi les solutions les plus efficaces :

utiliser les fonctions de filtrage d’appels intégrées aux smartphones ;

signaler les numéros frauduleux ;

éviter de partager son numéro sur des sites peu fiables ;

s’inscrire sur des services de blocage du démarchage téléphonique.

Certaines applications spécialisées dans l’identification d’appelant peuvent également compléter les outils intégrés à des services comme NordVPN.

Faut-il utiliser un VPN pour se protéger du spam téléphonique ?

En pratique, un VPN seul ne peut pas bloquer les appels indésirables, car les communications téléphoniques ne passent pas par le tunnel VPN.

Cependant, certaines applications VPN modernes proposent des modules de sécurité supplémentaires capables de détecter et de filtrer les appels suspects.

C’est notamment le cas de NordVPN avec sa fonction Call Protection, qui permet d’identifier rapidement les numéros associés à des arnaques ou à du démarchage agressif.

Même si cette protection ne remplace pas totalement les solutions spécialisées de filtrage d’appels, elle peut constituer un outil supplémentaire pour limiter les appels spam sur smartphone.

Dans un contexte où les arnaques téléphoniques se multiplient, l’intégration de ce type de fonctionnalités dans les applications de cybersécurité mobile pourrait devenir de plus en plus courante dans les années à venir.