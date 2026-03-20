Une nouvelle arnaque à la carte Vitale est en cours, méfiez-vous

Pour la énième fois, des escrocs tentent de dérober les données personnelles des internautes. Le mail envoyé concerne la carte Vitale et une manipulation à effectuer. Elle est fausse.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pas plus tard qu'au début de l'année 2026, beaucoup de gens recevaient un faux mail concernant leur carte Vitale. Il indiquait que cette dernière était prête à être expédiée, quand bien même vous possédiez toujours la vôtre. Sous prétexte d'en obtenir une version plus sécurisée (un comble), vous deviez cliquer sur un bouton pour confirmer vos coordonnées sur un site créé de toutes pièces par les pirates. À peine deux mois plus tard, rebelote.

Si la carte Vitale est toujours le sujet du mail, il n'est pas question de vous en envoyer une ici. Le message parle d'une “Nouvelle Carte Vitale biométrique 2026” et indique que “dans le cadre du déploiement national de la Carte Vitale biométrique, votre carte actuelle doit être remplacée avant le 18 mars 2026“. Le mail a été reçu le 16 mars. Notez la formulation qui présente cette opération comme une obligation et surtout qui donne un délai très court de 2 jours pour agir. L'astuce classique de l'urgence.

Attention à cette nouvelle arnaque à la carte Vitale, ne vous faites pas avoir

Pour lancer la démarche, vous devez cliquer sur un lien renvoyant sur une page frauduleuse. En entrant les informations demandées, vous les transmettez aux cybercriminels qui se feront un plaisir de les utiliser à votre insu. Usurpation d'identité, tentative de phishing en votre nom, accès à votre compte bancaire… Les conséquences ne manquent pas, aussi il est très important de ne pas vous faire avoir.

Les indices habituels permettent de repérer l'escroquerie. L'adresse mail de l'expéditeur d'abord, se terminant en .np au lieu du .fr attendu pour ce genre de communication. Le lien ensuite, qui ne ressemble pas à celui de l'assurance maladie. Le côté obligatoire et urgent enfin. Vous pouvez tout à fait dématérialiser votre carte Vitale pour l'avoir sur votre smartphone, mais c'est quelque chose d'optionnel ne remplaçant absolument pas sa version physique.

Source : Signal-arnaques