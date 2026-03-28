Les meilleurs VPN avec gestionnaire de mots de passe en 2026 : quelle solution choisir ?

En 2026, certains fournisseurs VPN vont plus loin que le simple chiffrement de connexion en intégrant notamment un gestionnaire de mots de passe à leurs offres. Une approche “tout-en-un” qui séduit, à condition de bien distinguer les vraies solutions complètes des packs sécurité plus marketing.

Protéger seulement sa connexion internet ne suffit plus. En 2026, la majorité des fuites de données provient de mots de passe réutilisés ou compromis. Résultat : de plus en plus d’utilisateurs cherchent une solution combinée, capable de chiffrer leur navigation tout en sécurisant leurs identifiants. Néanmoins, tous les “packs sécurité” présents sur le marché ne proposent pas un véritable gestionnaire de mots de passe. Voici les options les plus solides aujourd’hui.

NordVPN et NordPass : la solution VPN + gestionnaire la plus complète

L’association entre NordVPN et NordPass reste aujourd’hui la formule la plus aboutie pour qui cherche un abonnement unique couvrant à la fois le VPN et la gestion des identifiants.

Côté VPN, NordVPN s’appuie sur des milliers de serveurs dans près de 130 pays et sur son protocole NordLynx, optimisé pour offrir un bon équilibre entre vitesse et sécurité. La politique de non-conservation des logs et les audits réguliers renforcent sa crédibilité sur le plan de la confidentialité.

Toutefois, la vraie différence se joue sur NordPass. Le gestionnaire utilise le chiffrement XChaCha20, considéré comme plus moderne que l’AES classique. Il permet de générer des mots de passe robustes, de stocker des notes sécurisées, de partager des identifiants de manière chiffrée et de surveiller les fuites sur le dark web. En 2026, certains packs incluent également un espace de stockage cloud, ce qui renforce la logique d’écosystème complet.

Pour un utilisateur qui veut réellement un coffre-fort numérique intégré à son VPN, c’est aujourd’hui l’option la plus cohérente.

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ProtonVPN et Proton Pass : l’alternative open source axée transparence

ProtonVPN adopte une approche similaire, mais centrée sur la transparence et l’open source. Basé en Suisse, le service bénéficie d’un cadre juridique strict en matière de protection des données.

Tout comme son logiciel VPN, son gestionnaire de mots de passe, Proton Pass, est open source. Cela signifie que son code peut être audité publiquement, un point rassurant pour les utilisateurs les plus exigeants en matière de sécurité.

Proton Pass permet le stockage chiffré des identifiants, la génération automatique de mots de passe complexes et la synchronisation entre appareils. L’offre reste en outre accessible au niveau du tarif, en comparaison à certains logiciels de Password Manager parfois très coûteux. Il s’agit donc d’une solution équilibrée, à envisager sérieusement.

Si votre priorité est la confiance dans le modèle technique et la philosophie open source, ProtonVPN et Proton Pass constituent une combinaison solide.

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 15350 serveurs 10 connexions simultanées maximum 120 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 70% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 60% 3.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Surfshark One : un pack sécurité, mais pas un gestionnaire complet ?

Surfshark est souvent cité dans les comparatifs “VPN + gestionnaire”, mais il faut clarifier un point : Surfshark ne propose pas un véritable gestionnaire de mots de passe comparable à NordPass ou Proton Pass.

L’offre Surfshark One regroupe un VPN, un antivirus, un outil de surveillance des fuites de données (Surfshark Alert) et un moteur de recherche privé. La formule One+ ajoute notamment Alternative ID, qui permet de générer des identités et des adresses e-mail “jetables” pour limiter l’exposition de vos données personnelles.

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En revanche, Surfshark ne propose pas de coffre-fort dédié pour stocker et chiffrer vos identifiants comme le ferait un gestionnaire classique. Alert peut signaler qu’un mot de passe a été compromis, mais ne remplace pas un outil de gestion centralisée.

Pour un usage réellement orienté “VPN + gestionnaire intégré”, Surfshark nécessite donc d’ajouter un service tiers comme Bitwarden, 1Password ou NordPass.

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Faut-il choisir une solution combinée VPN + gestionnaire de mots de passe ?

Sur le papier, une solution combinée simplifie tout : un seul abonnement, une seule interface, une synchronisation fluide entre appareils et une logique de sécurité cohérente.

Dans les faits, tout dépend de votre niveau d’exigence. Si vous cherchez un véritable coffre de mots de passe intégré, les offres les plus solides restent aujourd’hui NordVPN avec NordPass ou ProtonVPN avec Proton Pass. Si vous privilégiez un pack sécurité plus large incluant antivirus et outils de protection supplémentaires, Surfshark peut être pertinent, mais devra être complété par un gestionnaire dédié.