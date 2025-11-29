Selon un célèbre analyste financier, Apple aurait signé un accord avec Intel. Ce dernier fournirait des processeurs pour équiper certains ordinateurs de la firme de Cupertino. Une alliance qui rappelle les célèbres MacIntel, ces modèles d’ordinateurs qui ont précédé les révolutionnaires Mac M1. Mais le résultat ne sera pas tout à fait le même. Explications.

En 2020, nous avons connu une vraie révolution dans les ultraportables, quand Apple a présenté le MacBook Air M1. C'est un tournant historique pour plusieurs raisons. Mais l'une est est simplement qu'il s'agissait du premier ordinateur animé par un processeur créé par Apple. En effet, jusqu’en 2020, Apple s’appuyait uniquement sur des fournisseurs tiers. Et l’un de ses partenaires les plus célèbres n’est autre qu’Intel, concepteur des Pentium et des Core i.

Pendant pratiquement 15 ans, Intel a été le seul fournisseur de processeur d’Apple. Cela représente plus de 90 références dans le catalogue de la firme de Cupertino, équipées de toutes les générations de processeur d’Intel, du Core Duo au Core i9 : des MacBook (Pro, Air ou classique), des iMac, des Mac mini, des Mac Pro et même des serveurs. Et alors qu’Apple a quitté Intel en 2020, la firme de Cupertino pourrait refaire appel au fondeur américain pour les futures générations de Mac.

Intel va redevenir un fournisseur de processeur d'Apple

Cette fuite émane de Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste financier taïwanais, expert de la supply chain et d’Apple. Il a posté un long message sur Twitter (voir ci-dessous) indiquant qu’Intel aurait signé un accord avec la marque californienne dans le but de fournir des processeurs. Mais attention, cette alliance serait bien différente de la précédente. En effet, Apple resterait en charge de la conception de l’architecture et n’utiliserait que les services de fondeurs d’Intel.

Intel expected to begin shipping Apple’s lowest-end M processor as early as 2027 There have long been market rumors that Intel could become an advanced-node foundry supplier to Apple, but visibility around this had remained low. My latest industry surveys, however, indicate that… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 28, 2025

Et plus précisément sa gravure « 18A » (ou 1,8 nanomètre) en cours d’installation au cœur des États-Unis. C’est l’un des deux arguments qui auraient fait pencher la balance en faveur d’Intel : la finesse de gravure promise, face à TSMC qui vient à peine de passer au 2 nanomètres et qui ne devrait passer sous la barre des 2 nanomètres qu'en 2026 avec la gravure « 16A ». Deux autres arguments sont évoqués. D'abord, la politique du président Donal Trump qui veut relocaliser aux Etats-Unis la production high-tech. Ensuite la volonté d’Apple de diversifier ses sources d’approvisionnement.

Intel ne fabriquerait que des processeurs entrée de gamme d'Apple

Les futurs « MacIntel » seraient donc équipés de processeur M, comme tous les Mac depuis fin 2020. Selon Ming Chi-Kuo, Intel serait en charge de produire certaines séries des processeurs M. Et plus précisément les séries « entrée de gamme », lesquelles sont utilisées dans les Mac mini, les MacBook Air et les iPad Pro. Pas question donc, pour l’instant, de confier à Intel la production des séries « Pro », « Max » et « Ultra ». Ces dernières restent produites par le fondeur taïwanais.

Cependant, même en ne gagnant que les séries entrée de gamme, c’est une grande pour Intel. D’abord, parce que le volume est très important : entre 15 et 20 millions d’unités par an. C’est largement suffisant pour qu’Intel rentabilise son activité de fonderie. Cela va lui donner les fonds nécessaires pour investir dans la gravure sous les 2 nanomètres, aussi bien en termes de recherche et développement, qu’en termes de volume de production. Et, bien sûr, cela permet à la firme de revenir dans l’écosystème d’Apple. Ce qui n’est pas négligeable.

Il faudra cependant être patient avant de voir débarquer le fruit de cette nouvelle alliance. En effet, même si Intel est déjà prêt à fabriquer, l’analyste financier estime que la production de ses processeurs ne démarrera que mi-2027. La raison : Apple ne recevra certains documents techniques qu'au premier trimestre 2026. Cela veut dire que les premiers MacIntel équipés de processeur M « made by Intel » n’arriverait que dans deux ans au mieux, voire début 2028.