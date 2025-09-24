Avec le Snapdragon X2 Elite Extreme, Qualcomm veut redorer l’image des PC ARM

Alors que tous les yeux sont rivés sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm profite aussi de l’occasion pour rafraichir sa gamme Snapdragon X et répondre à toutes les critiques de sa première génération de SoC pour PC. Et quoi de mieux pour cela que de lancer le Snapdragon X2 Elite Extreme, un processeur qui bat plusieurs records. Présentations.

Microsoft s’est récemment félicité du fait que 90% des applications lancées sur les PC Windows sous ARM sont bien natives, et non plus des traductions de code à la volée. Y a-t-il donc finalement un véritable avenir pour Qualcomm sur PC portable, après des débuts en demi teinte ? Le Snapdragon X2 Elite Extreme, sa toute nouvelle puce présentée lors du Snapdragon Summit aux côtés du Snapdragon 8 Elite Gen 5, prouve sans l’ombre d’un doute que le fondeur n’a pas perdu en ambition.

Le Snapdragon X2 Elite Extreme bat des records sur Windows ARM

Au centre du Snapdragon X2 Elite Extreme, nous retrouvons les nouveaux cœurs Oryon de 3e génération déjà vus sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cependant, ils sont désormais au nombre de 18, contre 12 au maximum sur la génération précédente. 18 cœurs, dont 12 sont auréolés du nom “Prime” : des cœurs pouvant atteindre une fréquence boost en dual core de 5 GHz. Notez que les cœurs 6 Performance plus “classiques” ne sont pas en reste. Ils peuvent monter à 3,6 GHz en boost.

Et si les dernières puces d’Intel ou d’AMD ont déjà largement dépassé ces fréquences, à 5,6 GHz pour les Core Ultra 9 285 ou 5,1 GHz pour les Ryzen AI 9 HX 375, le fait est loin d’être anodin pour Qualcomm. C’est ici la première fois qu’une puce ARM offre la capacité d’atteindre les 5 GHz, tout en conservant l’avantage énergétique de l’architecture mobile. À titre de comparaison, l’Apple M4 Pro atteint 4,51 GHz en pic.

Autre record notable : le NPU, partie dédiée aux calculs de l’IA, passe désormais au chiffre impressionnant de 80 NPU TOPS contre 45 sur la génération précédente. Un score qui est encore loin d’atteindre les générations actuelles de ses compétiteurs en x86, bien que les outils sur base IA peinent encore à convertir le grand public.

Les performances graphiques du Snapdragon X2 Elite progresse aussi

Mais l’une des plus grandes critiques formulées sur le Snapdragon X Elite, particulièrement en comparaison de l’univers x86, était à voir du côté du circuit graphique. Ici, la nouvelle génération Adreno promet d’offrir 2,3 fois plus de puissance par watt par rapport à la génération précédente, une évolution très large qui fascine énormément dans un contexte de ralentissement de l’évolution des puces elles-mêmes.

La sauce secrète de Qualcomm ici ? Un Adreno X2-90 qui peut tourne à une fréquence maximale de 1,85 GHz, et profite d’une mémoire à bus 192 bits pour une bande passante très large de 228 GB/s. D’ailleurs, sur le Z2 Elite Extreme, nous retrouvons entre 48 Go et 128 Go de RAM LPDDR5X à 9523 MT/s. Un autre beau record dans l’industrie.

Au global ? Un Snapdragon X2 Elite Extreme qui se montre, selon les chiffres de Qualcomm, supérieur de 5% en performances single core face à l’Apple M4, 33% en multi core face au Core Ultra 9 285H, 38% face au Core Ultra 9 288V pour la partie GPU et près de deux fois plus puissant côté IA que l’Apple M4. Cette nouvelle puce bat tous les précédents champions de leurs catégories respectives, selon la marque.

Mais où est le Snapdragon X2 Elite “classique” ?

Qui dit Snapdragon X2 Elite Extreme dit, logiquement, Snapdragon X2 Elite “classique”. Or, la communication de Qualcomm autour de la nouvelle gamme de SoC pour PC ARM reste assez floue. Souvenons nous, par exemple que le Snapdragon X Elite, lancé en 2023, n'était pas seul au catalogue de Qualcomm : il était accompagné d'une version “standard” et d'une version “Plus”. Mais ils n'ont été annoncés que bien plus tard.

Si le Snapdragon X2 Elite Extreme paraît tout à fait réjouissant, la marque ne s'attarde pas sur les sacrifices admis pour les composants moins ambitieux qui l'accompagneront. On sait par exemple que ces derniers auront des fréquences amoindries, voire même des coeurs moins nombreux sur la partie CPU, allant jusqu'à 12 cœurs (6 Prime et 6 performances) pour le modèle le plus accessible.

Mais ça ne s’arrête pas là, puisque la partie graphique sera elle aussi différente. Plutôt que l’Adreno X2-90, nous y retrouverons l’Adreno X2-85 dont la fréquence maximale redescend à 1,7 GHz. En outre, la partie mémoire des X2 Elite redescend à un bus 128 bits offrant une bande passante bien diminuée de 152 GB/s.

Ces puces Snapdragon X2 Elite sauront-elles vraiment surfer sur les promesses sublimes que le fer de lance est capable de faire, tout en faisant oublier le démarrage poussif de la première génération ? Ou deviendront-elles le caillou dans la chaussure de l’expansion de Qualcomm dans l’univers des PC portables ? C’est la plus grande question qui nous reste à la suite de cette première présentation. Mais ce n'est pas la seule…