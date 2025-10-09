Netflix veut diffuser la Ligue des Champions dès la saison prochaine, danger pour Canal+ ?

La Ligue des Champions sur Netflix à partir de la saison 2026-2027 ? La plateforme serait intéressée et l’UEFA verrait d’un bon œil l’arrivée d’un tel diffuseur afin de faire gonfler le montant des droits de diffusion de sa compétition phare.

Regarder un match de Ligue des Champions en direct sur Netflix pourrait bientôt devenir une réalité. L’UEFA s’apprête à lancer la semaine prochaine l’appel d’offres pour les droits TV de la plus grande compétition de football de clubs en Europe sur la période 2027-2030. Et l’organisation gérant le football européen aurait prévu un lot spécialement taillé pour les grands services de streaming vidéo.

Ce lot prévoirait la diffusion d’au moins une affiche de la Ligue des Champions par semaine, et ce dans le monde entier. Et d’après les informations du Times, Netflix observe de très près la situation et se préparerait à dégainer une offre. L’UEFA espère faire monter les enchères en invitant toutes les plateformes de SVOD majeures, mais on ne connait pas les intentions des concurrents de Netflix pour l’instant.

Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV+, le sport en direct déjà présent chez tous les concurrents de Netflix

Pour diversifier leur offre et tenter d’attirer plus d’abonnés, les plateformes de streaming tentent de proposer au-delà des traditionnels films, séries et documentaires. On s’est par exemple aperçu que la télé-réalité revenait en force sur ce genre de service, un type de contenu qui permet de fidéliser sa clientèle à long cours. C’est aussi pour cette raison que HBO Discovery a lancé Max, un service vendu comme ne proposant pas que des productions HBO, mais aussi des programmes plus légers. Dans cette même optique, le sport peut représenter un levier de croissance, même s’il présente aussi un risque financier.

Amazon s’est par exemple offert les droits de la Ligue 1 pendant plusieurs années suite au retrait de MediaPro pour diffuser le championnat de France de football sur Prime Video. Mais l’opération n’a pas été jugée rentable et l’entreprise ne s’est pas positionnée pour un renouvellement des droits. Prime Video a par contre continué de distribuer la Ligue 1, d’abord via DAZN, et maintenant par le biais de Ligue1+. Amazon détient déjà un match de Ligue des champions par tour au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Prime Video diffuse aussi du tennis et d’autres événements sportifs.

Apple TV+ n’est pas en reste et souhaiterait d’ailleurs s’octroyer les droits de diffusion de la Formule 1. La plateforme diffuse déjà des matchs de football (MLS). Même Disney+ s’y est mis, en intégrant des contenus de la chaîne sportive ESPN, qui appartient à 80 % à The Walt Disney Company. On peut par exemple visionner les matchs de Ligue des Champions féminine sur Disney+. HBO Max profite quant à lui du fait que son propriétaire détient aussi Eurosport. Au final, Netflix est le seul grand acteur de la SVOD à ne pas encore s’être vraiment intéressé au sport en direct. Commencer directement avec la Ligue des Champions constituerait un signal fort.

Canal+ en fâcheuse posture ?

Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a récemment déclaré que la nouvelle formule de la Ligue des Champions, sans phase de groupes, mais avec mini-championnat unique regroupant les 32 équipes qualifiées, avait été un immense succès. Son objectif est de “fidéliser de nouveaux publics, notamment dans un paysage médiatique et des droits de streaming en constante évolution, et exploiter pleinement les plateformes numériques pour rapprocher durablement le football [des consommateurs]”.

“Cette nouvelle stratégie reflète notre ambition de mener la prochaine phase de croissance des compétitions interclubs masculines de l’UEFA. En adoptant une approche novatrice sur les marchés clés et en lançant de nouveaux packages innovants, nous établissons une nouvelle référence pour la diffusion du football auprès des supporters du monde entier”, déclare Guy-Laurent Epstein, codirecteur général d’UC3, l’entité commerciale chargée de générer des revenus à partir des compétitions de football européennes. Son but est d’amasser un butin de 5 milliards d’euros par saison minimum, contre 4,4 milliards actuellement.

À moins d’une surprise de taille, il n’est pas attendu que Netflix et ses rivaux tentent d’arracher les droits de la Ligue des Champions à plus grande échelle. En France, Canal+ peut en tout cas craindre l’arrivée de concurrents aussi puissants. Le groupe a complètement tiré un trait sur la Ligue 1 et se repose sur la Premier League anglaise et la Ligue des Champions pour séduire les fans de foot.